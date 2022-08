Lecce – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Inter di Sabato 13 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streming l’anticipo della prima giornata di Serie A 2022/2023

LECCE – Sabato 13 agosto, allo Stadio “Via del Mare”, per l’occasione tutto esaurito anche grazie alla cifra record di 19.750 abbonati, il Lecce affronterà l’Inter nell’anticipo serale della prima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Quest’anno come nel 2019-20 anche se allora si giocò a San Siro.

La neopromossa Lecce, arrivata prima nella classifica dello scorso torneo cadetto, punta alla salvezza. Per la squadra di Baroni, però, la stagione non é iniziata nel migliore dei modi in quanto é stata eliminato trentaduesimi di finale dal Cittadella, che si é imposto per 2-3. Dal canto suo l’Inter riparte dallo Scudetto mancato al fotofinish, con l’obiettivo, questa volta, di non farselo sfuggire di mano. A tale proposito la squadra si é molto rafforzata sul mercato: sono arrivati il portiere Andre Onana, che andrà a contendersi il posto di portiere titolare con Handanovic, Mkhitaryan dalla Roma, Asllani dall’Empoli, Bellanova dal Cagliari e, dopo un anno di permanenza al Chelsea, i tifosi hanno potuto riabbracciare Romelo Lukaku. Nelle amichevoli disputate ha vinto contro il Lugano (4-1), pareggiato contro Monaco (2-2) e Lione (2-2) e sia contro il Lens (0-1) sia contro il Villarreal (2-4). Sono trentasei i precedenti tra le due compagini con il bilancio di venticinque vittorie dei nerazzurri, sette pareggi e quattro successi dei salentini. L’ultimo incrocio, in terra pugliese, risale al 19 gennaio 2020 quando finì 1-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Sabato 13 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 19.45 la cronaca della partita con commento in tempo reale.

Presentazione del match

QUI LECCE – Baroni, che dovrà fare a meno degli infortunati Tuia e Dermaku e dello squalificato Calabresi, dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Falcone tra i pali e con una difesa a tre composta al centro da Gendrey e Blin e sulle fasce da Baschirotto e Frabotta. A centrocampo Bistrovic, Hjulmand e Helgason Tridente offensivo formato da Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

QUI INTER – A rischio forfait Brozovic, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio: potrebbe essere sostituito da Asllani. Inzaghi dovrebbe rispondere con il consolidato modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Lecce – Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Gendrey, Blin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il match su Sky Sport Calcio (canale 202) oppure in streaming sull’applicazione SkyGo.