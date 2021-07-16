Liste di svincolo Serie A stagione 2021/2022

MILANO – Di seguito l’elenco dei calciatori iscritti nelle liste di svincolo da parte delle Società di questa Lega, a seguito di rinuncia dalle Società stesse effettuata nel termine regolamentare del 15/07/2021, a norma dell’art. 107 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
ATALANTA B.C. SPA
|
6660079
|
FAVERO
|
FILIPPO
|
01/02/2004
BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.
|
6659253
|
RUBBI
|
NICCOLO
|
05/04/2003
|
7011463
|
SARRA
|
ALBERTO
|
03/03/2004
|
1014878
|
SPINELLA
|
LORENZO
|
03/01/2003
CAGLIARI CALCIO SPA
|
6789964
|
CAO
|
MATTEO
|
25/05/2003
|
6791966
|
CARABILLO
|
MARCO
|
30/01/2003
|
6799856
|
FARRIS
|
MARCO
|
21/02/2004
|
2249014
|
GALLO
|
EMILIO PIETRO
|
04/01/2006
|
6824339
|
GARAU
|
NICOLA
|
06/09/2003
|
1028894
|
GAYE
|
SERIGNE BARA
|
06/09/2003
|
6644556
|
MACCIONI
|
MATTEO
|
20/02/2004
|
6865637
|
MASCIA
|
FABIO
|
07/06/2005
|
5786303
|
MAZZEI
|
ALESSANDRO
|
25/01/2003
|
2248145
|
MURTAS
|
ALESSANDRO
|
08/07/2004
|
6780901
|
PILLERI
|
ALESSANDRO
|
22/12/2004
|
6720077
|
PILOTTO
|
PAOLO
|
21/02/2004
-
2054135
PIRAS
MARCELLO
21/08/2004
6926010
PIRAS
STEFANO
05/07/2004
6629958
SCANU
FEDERICO
07/06/2004
2045158
SCARPATO
SALVATORE
10/04/2005
6777085
USAI
LUCA
19/01/2004
EMPOLI F.B.C. S.P.A (nessun svincolo)
FIORENTINA S.P.A (nessun svincolo)
GENOA C.F.C. S.P.A (nessun svincolo)
HELLAS VERONA F.C. S.P.A.
-
1033950
IVANOV
TEODOR VALENTIN
13/03/2004
6877367
JAMAL EDDINE
AHMED KHALIL
09/08/2003
2390950
SCHIAVONI
SERGIO
05/03/2003
F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA
-
5811869
ANNIBALE
FILIPPO
18/03/2003
6968328
MAFFI
VALERIO
20/03/2004
7060700
SULEJMANI
FLAVIO
20/03/2006
2269502
TOSKU
FREDERIK
05/02/2006
F.C. JUVENTUS S.P.A (nessun svincolo)
S.S. LAZIO S.P.A
-
2039942
CAMPOLI
ANDREA
20/06/2003
6743755
MANZO
VALERIO
20/05/2003
6684022
MARI
MATTIA
30/04/2003
2166712
PAGNI
SIMONE
02/11/2004
6718872
PETRUCCI
JACOPO
19/04/2003
6956819
TUFANO
RICCARDO
10/10/2005
2029223
ZAPPALA
GABRIELE
02/04/2003
A.C. MILAN SPA
-
5799502
CASTENETTO
RYAN
21/03/2003
6807000
VILLA
EDOARDO FILIBER
06/03/2003
S.S.C. NAPOLI S.P.A
-
7010840
ANIYEM
MARTINS
06/06/2005
2426261
BALLABILE
ERNESTO
31/08/2006
5788019
CARANNANTE
LORENZO
28/04/2003
6990011
CARNEVALE
ALESSANDRO
03/06/2004
6885902
CONTE
MANUEL
28/12/2004
6561077
CONTE
MICHELE
14/06/2004
6873351
D AMORA
UMBERTO
28/04/2005
6824174
D ORTA
MARCO
10/04/2003
6640707
DE MARTINO
ENRICO PIO
07/03/2003
2010198
DE SIMONE
PAOLO
24/03/2003
6703594
DI LEO
MATTIA
14/06/2004
2390824
DIGLIO
MARIO
23/01/2006
5891183
ESPOSITO
FRANCESCO
25/02/2004
2041934
GALLO
SALVATORE
04/04/2006
5830292
MACIARIELLO
LUCA
18/08/2003
2023300
MARISEI
MATTIA
05/04/2005
5724008
MATRONE
MANUEL
27/01/2003
7071182
NOTO
SIMONE
12/05/2003
6641587
PIETROPAOLO
CIRO
09/02/2004
2396862
RUSSO
DOMENICO
07/01/2005
5854033
TROIANO
MARCO
01/02/2004
2157111
UMILE
BRUNO
06/02/2003
6825485
VISCONTI
VINCENZO
15/02/2005
A.S. ROMA SPA
-
1033949
PETRIV DE ABREU JU
FLAMARION
10/01/2005
2694582
TOMASELLI
PIETRO
17/11/2004
U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.
-
2397322
ABATE
MATTEO
09/01/2004
6801986
AVOLIO
VINCENZO
21/04/2005
2252526
BAIANO
GIOVANNI
21/07/2005
6956362
BARONE
AUGUSTO
15/03/2003
-
6902919
BELVEDERE
ALESSANDRO
08/03/2004
2037290
BENCIVENGA
GIUSEPPE
30/10/2004
6942158
BILANCIERI
ANTONIO
05/08/2004
2019937
BORRELLI
SALVATORE
06/02/2006
5892554
BRUSCHI
SIMONE
03/04/2003
6678236
CAMPISI
DAMIANO
17/04/2003
2177518
CATALANO
SAMUEL
16/03/2006
6833257
CIABATTINI
ALBERTO
02/04/2003
2406282
CLEMENTE
FRANCESCO
08/05/2004
2056517
DANIELLO
CRISTIAN
23/06/2005
6612111
DE IORIO
LUCA
11/10/2003
6838134
DE LUCIA
ALESSANDRO
15/07/2003
6685715
DE SIMONE
GIUSEPPE
09/09/2004
2232802
DI BENEDETTO
MARIO
07/09/2005
2198888
DI MARZIO
DIEGO
28/11/2006
2201075
ELEFANTE
FRANCESCO
11/06/2005
5859443
ESPOSITO
GIUSEPPE PIO
24/01/2004
6904275
FANCIULLI
DARIO
21/02/2005
6903042
FIORILLO
LUIGI
29/09/2004
2256794
GAUDINO
ANIELLO
20/01/2005
2813304
GERVASIO
MICHELE
22/09/2004
6752333
IDIOMA
PACIFICO
28/10/2003
2205302
LANDI
ALESSANDRO
23/07/2004
2241254
LANDI
CARMINE
03/05/2005
2416477
LUCIGNANO
UMBERTO
18/07/2004
6765705
LUONGO
PASQUALE
18/02/2004
7067172
MENNA
GIANLUCA
30/03/2005
2457408
MONDA
LUIGI
22/07/2006
7033838
MORRONE
MARIANO
20/12/2004
2021483
PALUMBO
MATTEO
05/06/2006
6713429
PANARESE
ALESSANDRO
01/08/2003
2451738
PEPE
VINCENZO
05/01/2006
6965755
RAUCCI
CARLO
16/01/2004
6873343
SANSONE
MICHELE
30/05/2005
3106382
SESSA
MICHELE
07/04/2006
2659540
SIMONE
AMERIGO
10/07/2006
2158267
SPINOSA
ANTONIO
05/10/2004
7046377
TERMINIELLO
ANTONIO
05/05/2006
2286335
VENTURINO
MANUELGIUSEPPE
06/03/2005
2060806
VERDE
GAETANO
03/03/2005
U.C. SAMPDORIA SPA
-
2259388
FONTANAROSA
RICCARDO
24/07/2006
6833829
GALVANI
MATTEO
05/02/2005
3304126
NEAGU
MATHYAS STEFAN
06/01/2005
6573821
OZZANO
DANIEL
19/09/2004
6662904
PRATO
DONOVAN JAMES
28/01/2004
-
5874029
SARAGO
PIERGIORGIO
09/02/2003
2134366
SARAVO
MATTIA
15/06/2004
U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.
-
7084869
CAPELLI
GABRIELE
28/03/2004
2671872
DRAGONETTI
ALESSANDRO
09/04/2004
2697182
GRILLENZONI
SIMONE
08/02/2003
2918441
MADKOUR
OSAMA
14/03/2003
SPEZIA CALCIO S.R.L.
-
2297189
ANDREANI
GIACOMO
16/01/2005
2004585
BARBARA
FRANCESCO PAOLO
13/09/2004
6697595
BELTRANO
TOMMASO
16/01/2004
6903161
BERNI
FILIPPO
05/03/2004
5723186
BERTONELLI
FILIPPO
13/01/2003
6633027
BONINI
MATTIA
06/05/2004
2182888
CAVICCHI
LORENZO
06/01/2005
6629869
CHIETTI
MANUEL
03/04/2003
2154333
FELLINE
MARIANO
22/03/2004
6697592
FURIO
SIMONE
16/05/2004
6768633
GAVELLOTTI
MATTIA
24/06/2003
7031935
LAZZONI
GIACOMO
30/07/2004
6708177
MAGISTRELLI
FEDERICO
14/04/2003
6917011
PASSALACQUA
DENNIS
03/02/2004
6728706
RATTI
GIANLUCA
01/01/2004
6704494
SABATINI
LEONARDO
30/01/2004
2165780
SECHI
CRISTIAN
07/03/2003
7004769
STRAGAPEDE
LUCA
11/02/2004
TORINO F.C. S.P.A (nessun svincolo)
UDINESE CALCIO S.P.A (nessun svincolo)
VENEZIA F.C. S.R.L. SSP
-
1020551
BOTTA
MATTEO MARCO
28/03/2003
6721042
BUJA
LEONARDO
31/03/2004
7025936
SAMADRAXHA
ENGJULL
24/05/2004