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Serie A

Liste di svincolo Serie A stagione 2021/2022

Scritto il 16 Luglio 2021 at 17:41 da Redazione
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MILANO – Di seguito l’elenco dei calciatori iscritti nelle liste di svincolo da parte delle Società di questa Lega, a seguito di rinuncia dalle Società stesse effettuata nel termine regolamentare del 15/07/2021, a norma dell’art. 107 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

ATALANTA B.C. SPA

6660079

FAVERO

FILIPPO

01/02/2004

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.

6659253

RUBBI

NICCOLO

05/04/2003

7011463

SARRA

ALBERTO

03/03/2004

1014878

SPINELLA

LORENZO

03/01/2003

CAGLIARI CALCIO SPA

6789964

CAO

MATTEO

25/05/2003

6791966

CARABILLO

MARCO

30/01/2003

6799856

FARRIS

MARCO

21/02/2004

2249014

GALLO

EMILIO PIETRO

04/01/2006

6824339

GARAU

NICOLA

06/09/2003

1028894

GAYE

SERIGNE BARA

06/09/2003

6644556

MACCIONI

MATTEO

20/02/2004

6865637

MASCIA

FABIO

07/06/2005

5786303

MAZZEI

ALESSANDRO

25/01/2003

2248145

MURTAS

ALESSANDRO

08/07/2004

6780901

PILLERI

ALESSANDRO

22/12/2004

6720077

PILOTTO

PAOLO

21/02/2004

2054135

PIRAS

MARCELLO

21/08/2004

6926010

PIRAS

STEFANO

05/07/2004

6629958

SCANU

FEDERICO

07/06/2004

2045158

SCARPATO

SALVATORE

10/04/2005

6777085

USAI

LUCA

19/01/2004

EMPOLI F.B.C. S.P.A (nessun svincolo)

FIORENTINA S.P.A (nessun svincolo)

GENOA C.F.C. S.P.A (nessun svincolo)

HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

1033950

IVANOV

TEODOR VALENTIN

13/03/2004

6877367

JAMAL EDDINE

AHMED KHALIL

09/08/2003

2390950

SCHIAVONI

SERGIO

05/03/2003

F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA

5811869

ANNIBALE

FILIPPO

18/03/2003

6968328

MAFFI

VALERIO

20/03/2004

7060700

SULEJMANI

FLAVIO

20/03/2006

2269502

TOSKU

FREDERIK

05/02/2006

F.C. JUVENTUS S.P.A (nessun svincolo)

S.S. LAZIO S.P.A

2039942

CAMPOLI

ANDREA

20/06/2003

6743755

MANZO

VALERIO

20/05/2003

6684022

MARI

MATTIA

30/04/2003

2166712

PAGNI

SIMONE

02/11/2004

6718872

PETRUCCI

JACOPO

19/04/2003

6956819

TUFANO

RICCARDO

10/10/2005

2029223

ZAPPALA

GABRIELE

02/04/2003

A.C. MILAN SPA

5799502

CASTENETTO

RYAN

21/03/2003

6807000

VILLA

EDOARDO FILIBER

06/03/2003

S.S.C. NAPOLI S.P.A

7010840

ANIYEM

MARTINS

06/06/2005

2426261

BALLABILE

ERNESTO

31/08/2006

5788019

CARANNANTE

LORENZO

28/04/2003

6990011

CARNEVALE

ALESSANDRO

03/06/2004

6885902

CONTE

MANUEL

28/12/2004

6561077

CONTE

MICHELE

14/06/2004

6873351

D AMORA

UMBERTO

28/04/2005

6824174

D ORTA

MARCO

10/04/2003

6640707

DE MARTINO

ENRICO PIO

07/03/2003

2010198

DE SIMONE

PAOLO

24/03/2003

6703594

DI LEO

MATTIA

14/06/2004

2390824

DIGLIO

MARIO

23/01/2006

5891183

ESPOSITO

FRANCESCO

25/02/2004

2041934

GALLO

SALVATORE

04/04/2006

5830292

MACIARIELLO

LUCA

18/08/2003

2023300

MARISEI

MATTIA

05/04/2005

5724008

MATRONE

MANUEL

27/01/2003

7071182

NOTO

SIMONE

12/05/2003

6641587

PIETROPAOLO

CIRO

09/02/2004

2396862

RUSSO

DOMENICO

07/01/2005

5854033

TROIANO

MARCO

01/02/2004

2157111

UMILE

BRUNO

06/02/2003

6825485

VISCONTI

VINCENZO

15/02/2005

A.S. ROMA SPA

1033949

PETRIV DE ABREU JU

FLAMARION

10/01/2005

2694582

TOMASELLI

PIETRO

17/11/2004

U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.

2397322

ABATE

MATTEO

09/01/2004

6801986

AVOLIO

VINCENZO

21/04/2005

2252526

BAIANO

GIOVANNI

21/07/2005

6956362

BARONE

AUGUSTO

15/03/2003

6902919

BELVEDERE

ALESSANDRO

08/03/2004

2037290

BENCIVENGA

GIUSEPPE

30/10/2004

6942158

BILANCIERI

ANTONIO

05/08/2004

2019937

BORRELLI

SALVATORE

06/02/2006

5892554

BRUSCHI

SIMONE

03/04/2003

6678236

CAMPISI

DAMIANO

17/04/2003

2177518

CATALANO

SAMUEL

16/03/2006

6833257

CIABATTINI

ALBERTO

02/04/2003

2406282

CLEMENTE

FRANCESCO

08/05/2004

2056517

DANIELLO

CRISTIAN

23/06/2005

6612111

DE IORIO

LUCA

11/10/2003

6838134

DE LUCIA

ALESSANDRO

15/07/2003

6685715

DE SIMONE

GIUSEPPE

09/09/2004

2232802

DI BENEDETTO

MARIO

07/09/2005

2198888

DI MARZIO

DIEGO

28/11/2006

2201075

ELEFANTE

FRANCESCO

11/06/2005

5859443

ESPOSITO

GIUSEPPE PIO

24/01/2004

6904275

FANCIULLI

DARIO

21/02/2005

6903042

FIORILLO

LUIGI

29/09/2004

2256794

GAUDINO

ANIELLO

20/01/2005

2813304

GERVASIO

MICHELE

22/09/2004

6752333

IDIOMA

PACIFICO

28/10/2003

2205302

LANDI

ALESSANDRO

23/07/2004

2241254

LANDI

CARMINE

03/05/2005

2416477

LUCIGNANO

UMBERTO

18/07/2004

6765705

LUONGO

PASQUALE

18/02/2004

7067172

MENNA

GIANLUCA

30/03/2005

2457408

MONDA

LUIGI

22/07/2006

7033838

MORRONE

MARIANO

20/12/2004

2021483

PALUMBO

MATTEO

05/06/2006

6713429

PANARESE

ALESSANDRO

01/08/2003

2451738

PEPE

VINCENZO

05/01/2006

6965755

RAUCCI

CARLO

16/01/2004

6873343

SANSONE

MICHELE

30/05/2005

3106382

SESSA

MICHELE

07/04/2006

2659540

SIMONE

AMERIGO

10/07/2006

2158267

SPINOSA

ANTONIO

05/10/2004

7046377

TERMINIELLO

ANTONIO

05/05/2006

2286335

VENTURINO

MANUELGIUSEPPE

06/03/2005

2060806

VERDE

GAETANO

03/03/2005

U.C. SAMPDORIA SPA

2259388

FONTANAROSA

RICCARDO

24/07/2006

6833829

GALVANI

MATTEO

05/02/2005

3304126

NEAGU

MATHYAS STEFAN

06/01/2005

6573821

OZZANO

DANIEL

19/09/2004

6662904

PRATO

DONOVAN JAMES

28/01/2004

5874029

SARAGO

PIERGIORGIO

09/02/2003

2134366

SARAVO

MATTIA

15/06/2004

U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.

7084869

CAPELLI

GABRIELE

28/03/2004

2671872

DRAGONETTI

ALESSANDRO

09/04/2004

2697182

GRILLENZONI

SIMONE

08/02/2003

2918441

MADKOUR

OSAMA

14/03/2003

SPEZIA CALCIO S.R.L.

2297189

ANDREANI

GIACOMO

16/01/2005

2004585

BARBARA

FRANCESCO PAOLO

13/09/2004

6697595

BELTRANO

TOMMASO

16/01/2004

6903161

BERNI

FILIPPO

05/03/2004

5723186

BERTONELLI

FILIPPO

13/01/2003

6633027

BONINI

MATTIA

06/05/2004

2182888

CAVICCHI

LORENZO

06/01/2005

6629869

CHIETTI

MANUEL

03/04/2003

2154333

FELLINE

MARIANO

22/03/2004

6697592

FURIO

SIMONE

16/05/2004

6768633

GAVELLOTTI

MATTIA

24/06/2003

7031935

LAZZONI

GIACOMO

30/07/2004

6708177

MAGISTRELLI

FEDERICO

14/04/2003

6917011

PASSALACQUA

DENNIS

03/02/2004

6728706

RATTI

GIANLUCA

01/01/2004

6704494

SABATINI

LEONARDO

30/01/2004

2165780

SECHI

CRISTIAN

07/03/2003

7004769

STRAGAPEDE

LUCA

11/02/2004

TORINO F.C. S.P.A (nessun svincolo)

UDINESE CALCIO S.P.A (nessun svincolo)

VENEZIA F.C. S.R.L. SSP

1020551

BOTTA

MATTEO MARCO

28/03/2003

6721042

BUJA

LEONARDO

31/03/2004

7025936

SAMADRAXHA

ENGJULL

24/05/2004

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