Lucchese – Perugia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lucchese – Perugia di Venerdì 1 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata di Serie C – Girone B

LUCCA – Venerdì 1 settembre 2023 , alle ore 20:45 scenderanno in campo Lucchese – Perugia per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone B . Ricordiamo che nell’ultima gara disputata 6 aprile 2008 la stessa era terminata con il risultato di 1-1 . Sarà Michele Delrio di Roma 1 l’arbitro incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio Porta Elisa di Lucca. Sarà coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina e Franco Iacovacci di Latina; quarto ufficiale Clemente Cortese di Bologna. Gli umbri hanno dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.25 mentre il pareggio e la sconfitta sono dati a 3.05 . La squadra toscana , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte; ha segnato 15 reti e ha subito 3 . Il bilancio del Perugia é invece di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 13 reti fatte e 10 subite. Riparte dunque dalla Lega Pro la squadra biancorossa che ha presentato ieri il neo acquisto Nicolò Cudrig acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus. L’attaccante, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Tra i più recenti movimenti di mercato in entrata anche quello del difensore Raul Morichelli dal PAOK e del portiere Marius Adamonis dalla Lazio. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Lucchese – Perugia , valido per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky che ha i diritti fino al 2025. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now Tv.