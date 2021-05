Manchester City – Everton: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Manchester City – Everton del 23 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Premier League

MANCHESTER – Domenica 23 maggio alle ore 17 si giocherà Manchester City – Everton, incontro valido per la trentottesima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Guardiola che, già campione d’Inghilterra, viene dall’ininfluente sconfitta esterna contro il Brighton ed in classifica occupa la prima posizione con 83 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Ancelotti che è reduce dal successo casalingo contro il Wolverhampton ed in classifica occupa la settima posizione, insieme al Tottenham, con 59 punti.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MANCHESTER CITY:. A disposizione:. Allenatore: Pep Guardiola.



EVERTON FC:. A disposizione:. Allenatore: Carlo Ancelotti.



Reti: al ' pt . Pep Guardiola.Carlo Ancelotti.al ' pt .

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Zinchenko e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Eric Garcia e Laporte. A centrocampo Rodri in cabina di regia con Gundogan e Bernardo Silva mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Ferran Torres, Gabriel Jesus e Sterling.

QUI EVERTON – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Pickford in porta, reparto arretrato formato da Godfrey e Digne sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Yerry Mina e Keane. A centrocampo Doucouré e Allan in cabina di regia con Coleman e Sigurdsson sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Richarlison e Calvert-Lewin.

Le probabili formazioni di Manchester City – Everton

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Eric Garcia, Laporte, Mendy; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Ferran Torres, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Guardiola

EVERTON (4-4-2): Pickford; Godfrey, Yerry Mina, Keane, Digne; Coleman, Doucouré, Allan, Sigurdsson; Richarlison, Calvert-Lewin. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Eithad Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Everton, valido per la trentottesima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.