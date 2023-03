Manchester City – RB Lipsia 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Manchester City – RB Lipsia di Martedì 14 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023, calcio di inizio alle ore 21

MANCHESTER – Martedì 14 marzo, all’Etihad Stadium di Manchester, il Manchester City affronterà l’RB Lipsia nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Si riparte dall’1-1 dell’andata, deciso da Mahrez e Gvardiol. Non valendo più la regola del doppio valore dei gol siglati in trasferta, in caso di parità di reti totali al 90’, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore. Passare il turno significherebbe per la squadra di Guardiola raggiungere i quarti di finale per la sesta volta consecutiva ma, contro un Lipsia che ha perso solo due volte in tutte le competizioni da settembre, sarà tutt’altro che semplice. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Gli inglesi avevano vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia; in Premier League, dopo il successo esterno di misura contro il Crystal Palace, sono secondi, a cinque lunghezze dalla capolista Arsenal, a quota 61, con un cammino di diciannove partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, sessantasette reti realizzate e venticinque incassate. I tedeschi si erano classificati secondi nel Gruppo F, alle spalle del Real Madrid; in Bundesliga, dopo il successo casalingo per 3-0 contro il Borussia Monchengladbach, sono terzi con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, quarantanove gol fatti e ventinove subiti. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 1.40.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MANCHESTER CITY – RB LIPSIA]

MANCHESTER CITY: Akanji M., Ake N., De Bruyne K., Dias R., Ederson (Portiere), Grealish J., Gundogan I., Haaland E., Rodri, Silva B., Stones J.. A disposizione: Alvarez J., Carson S. (Portiere), Foden P., Gomez S., Laporte A., Lewis R., Mahrez R., Ortega S. (Portiere), Palmer C., Perrone M., Phillips K., Walker K. Allenatore: Guardiola P..



RB LIPSIA: Blaswich J. (Portiere), Forsberg E., Gvardiol J., Haidara A., Henrichs B., Kampl K., Laimer K., Orban W., Raum D., Szoboszlai D., Werner T.. A disposizione: Andre Silva, Ba S., Halstenberg M., Klostermann L., Nickisch J. (Portiere), Nyland O. (Portiere), Olmo D., Poulsen Y., Simakan M. Allenatore: Rose M..



Reti: al 22' pt Haaland E. (Manchester City) , al 24' pt Haaland E. (Manchester City) .



Ammonizioni: al 21' pt Henrichs B. (RB Lipsia).

Akanji M., Ake N., De Bruyne K., Dias R., Ederson (Portiere), Grealish J., Gundogan I., Haaland E., Rodri, Silva B., Stones J..Alvarez J., Carson S. (Portiere), Foden P., Gomez S., Laporte A., Lewis R., Mahrez R., Ortega S. (Portiere), Palmer C., Perrone M., Phillips K., Walker K.Guardiola P..Blaswich J. (Portiere), Forsberg E., Gvardiol J., Haidara A., Henrichs B., Kampl K., Laimer K., Orban W., Raum D., Szoboszlai D., Werner T..Andre Silva, Ba S., Halstenberg M., Klostermann L., Nickisch J. (Portiere), Nyland O. (Portiere), Olmo D., Poulsen Y., Simakan M.Rose M..al 22' pt Haaland E. (Manchester City) , al 24' pt Haaland E. (Manchester City) .al 21' pt Henrichs B. (RB Lipsia).

Le dichiarazioni di Guardiola alla vigilia

“All’inizio della stagione siamo sempre dati per favoriti. La realtà è che ora abbiamo davanti 95 minuti contro il Lipsia e poi, eventualmente, altre partite contro avversari forti. Il Lipsia é davvero una buona squadra: ha tante qualità, tanti punti di forza. Dobbiamo imporre il nostro gioco, dobbiamo vincere. Siamo qui per vincere. Non conosco nessuna squadra o allenatore che non abbia provato a vincere una competizione”.

Le dichiarazioni di Rose alla vigilia

“Sappiamo cosa ci aspetta. Abbiamo bisogno di trovare di molta fiducia in noi stessi e coraggio e fare la nostra miglior partita della stagione- Dani Olmo potrebbe recuperare in tempo e giocare almeno 20 minuti. Non sarà il solito Dani ma comunque potrebbe darci una mano lo stesso”.

Le parole di Gundogan e De Bruyne alla vigilia

Gundogan é certo che il “fattore campo” possa fare la differenza. “I nostri tifosi sono sempre fantastici. – ha detto alla vigilia– A casa e fuori, sono sempre con noi. Possono davvero fare la loro parte martedì sera. In una partita combattuta, possono essere il fattore decisivo. Non c’è sensazione migliore che giocare una partita importante all’Etihad con i tifosi al nostro fianco e ci auguriamo di uscirne vittoriosi anche per loro”. Per De Bruyne sarà una partita dura: “Il Lipsia è tosto. Abbiamo giocato contro di loro l’anno scorso. Li ho visti, stanno andando davvero bene. Partita ad alta energia, sarà dura. Se vuoi Vincere la Champions League deve essere la migliore squadra d’Europa. Lo siamo già stati nei quarti e nelle semifinali ma non abbiamo vinto. Ci proveremo come ogni anno”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà lo sloveno Slavko Vinčić, coadiuvato dagli assistenti connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič e dal quarto uomo Rade Obrenovič. Alla Var lo spagnolo, Alejandro Hernández, assistito dallo sloveno Nejc Kajtazovic.

Presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. Tra i pali Ederson con Walker, Ruben Dias, Laporte e Aké a formare il blocco difensivo. A centrocampo De Bruyne, Rodri e Gündogan mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Mahrez, Haaland e Grealish.

QUI RB LIPSIA – Rose dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Blaswich in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Orban e Gvardiol e sulle fasce da Henrichs e Halstenberg. In mediana Laimer e Krampl. Unica punta Andre Silva, supportata dai trequartisti Szoboszlai, Forsberg e Werner.

Le probabili formazioni di Manchester City – RB Lipsia

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola

RB LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. Allenatore: Rose

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: