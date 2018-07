Il tabellino di Manchester City-Liverpool 1-2 il risultato finale, reti di Salah e Manè per i Reds mentre per i Citizens a segno Sanè.

CHICAGO – Nel match valido per l’International Champions Cup il Liverpool batte il Manchester City 2-1 prendendosi la seconda vittoria in questa competizione mentre la compagine di Guardiola raccoglie il secondo k.o in pochi giorni. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con il City che passa in vantaggio con Sanè ma Salah impatta subito. Nel finale di partita, però, il Liverpool completa la rimonta grazie al gol di Manè.

Manchester City-Liverpool 1-2: il tabellino del match

MANCHESTER CITY (3-5-2): BRAVO (46′ HART); DENAYER (46′ GOMES), GARCIA, HUMPHREYS, BOLTON (74′ GARRE), MAHREZ (74′ BASHIRU), ZINCHENKO (64′ ADARABIOYO), FODEN, HARRISON (64′ ROBERTS), NMECHA (46′ SANE), DIAZ (46′ BERNANDO SILVA). ALLENATORE: GUARDIOLA

LIVERPOOL (4-3-3): KARIUS (46′ KEHELLER); CLYNE (62′ GRUJIC), GOMEZ (46′ KLAVAN), VAN DIJK, (66′ PHILLIPS) ROBERTSON (62′ MORENO), MILNER (66′ CHIRIVELLA), FABINHO (62′ CAMACHO), WIJNALDUM (46′ WOODBORN), LALLANA (46′ MANE), STURRIDGE (46′ SOLANKE), JONES (62′ SALAH). ALLENATORE: KLOPP

MARCATORI: 57′ SANE (M), 63′ SALAH (L), 94′ RIG. MANE (L)

ARBITRO: STOICA

AMMONITI: VAN DIJK (L) GOMES (M)

STADIO: METLIFE STADIUM

Fonte foto: Twitter Liverpool