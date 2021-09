Marsiglia – Galatasaray: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Marsiglia – Galatasaray del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Europa League

MARSIGLIA – Giovedì 30 settembre, alle ore 21:00, andrà in scena il match Marsiglia – Galatasaray, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo E di Europa League. Da una parte del campo troviamo la formazione francese allenata da Jorge Sampaoli, che è reduce di un pareggio controi l Lokomotiv Mosca. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione turca del Galatasaray, allenata da Fatih Terim: la squadra di Istanbul arriva invece da un ottimo avvio, grazie alla vittoria casalinga ottenuta a scapito della Lazio. Che, appunto, è attualmente in coda alla classifica con zero punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI OLYMPIQUE MARSIGLIA – La squadra di Sampaoli potrebbe adottare l’ormai consolidato 3-3-3-1: Saliba, Balerdi, Peres in difesa, alle spalle dei centrocampisti Rongier, Gueye e Guendouzi. Sulla trequarti potremmo trovare dal 1′ Under, Gerson e Dieng, con Payet come unica punta.

QUI GALATASARAY – Il tecnico del Galatasaray Terim potrebbe invece adottare un 4-2-3-1 con Yedlin, Marcao, Nelsson e Van Aanholt in posizione arretrata. Coppia di centrocampo composta da Kutlu e Antalyali, alle spalle dei trequartisti Morutan, Cicaldau e Akturkoglu. Unica punta Dervisoglu.

Le probabili formazioni di Marsiglia – Galatasaray

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-3-3-1): Lopez; Saliba, Balerdi, Peres; Rongier, Gueye, Guendouzi; Under, Gerson, Dieng; Payet. Allenatore: Jorge Sampaoli

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu. Allenatore: Fatih Terim.

Dove vederla in TV ed in streaming

