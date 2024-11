Martina-Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Martina-Virtus Francavilla di domenica 3 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

MARTINA FRANCA – Domenica 3 novembre 2024, lo stadio Giuseppe Domenico Tursi ospiterà la partita Martina-Virtus Francavilla, valevole per la decima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.30. È tempo di derby in Puglia, ma questa stracittadina dovrebbe iniziare in salita per il Martina Calcio. Classifica alla mano, infatti, la squadra tarantina non dovrebbe avere speranze contro la Virtus Francavilla. Sono 9 i punti che separano i padroni di casa dalla squadra seconda in classifica. Tuttavia, gli ultimi risultati della squadra brindisina, lasciano buone speranze al Martina Calcio di giocare la sua partita.

La Virtus Francavilla non vince di fatto da tre giornate consecutive, avendo perso contro Palmese e Casarano e pareggiato contro il Brindisi. Un dato che la maggior parte delle ricevitorie prende in considerazione, nonostante l’ampio divario in classifica tra le due squadre. La vittoria del Martina Calcio è così quotata a 2.20, mentre quella della Virtus Francavilla a 2.87. Il fischietto Davide Galiffi appartenente alla Sezione di Alghero dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Federico Monardo proveniente da Bergamo, mentre il secondo assistente sarà Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA MARTINA-VIRTUS FRANCAVILLA]

MARTINA CALCIO:. A disposizione:



VIRTUS FRANCAVILLA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI MARTINA – Il tecnico Giovanni Cavallaro dovrebbe affidarsi al modulo il 4-2-3-1. In porta ci sarà Martinkus, con Tuccitto, De Angelis, Llanos, Mancini a difesa. In mediana ci saranno Zenelaj e Piarulli, mentre avanti a loro Resouf, Silvestro e Mastrovito che agiranno alle spalle di La Monica unica punta.

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Il tecnico Ciro Ginestra dovrebbe affidarsi al modulo il 4-2-3-1. In porta ci sarà Cevers, con Costantino, Lanzolla, Allegrini, Lambiase a difesa. In mediana ci saranno Bonavolontà e Marconato, con Pinto, Taurino e Gjonaj che agiranno alle spalle di Sosa unica punta.

Probabili formazioni di Martina – Virtus Francavilla

MARTINA (4-2-3-1): Martinkus; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Mancini; Zenelaj, Piarulli; Resouf, Silvestro, Mastrovito; La Monica. Allenatore: Massimo Pizzulli.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-2-3-1): Cevers; Costantino, Lanzolla, Allegrini, Lambiase; Bonavolontà, Marconato; Pinto, Taurino, Gjonaj; Sosa. Allenatore: Ciro Ginestra.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile vedere la partita tra Martina e Virtus Francavilla in televisione ma sarà possibile restare aggiornati su risultato e fatti salienti attraverso la nostra diretta testuale.