Gold Cup 2021, Messico – USA: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Messico – USA del 2 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della gara valida per la finale della Gold Cup 2021

Lunedì 2 agosto, alle ore 2.30, si gioca USA – Messico, match valido per la Finale Gold Cup 2021. Si rinnova il duello del 2019. I messicani, campioni uscenti, sono arrivati qui dopo aver vinto ai supplementari contro il Canada per 2-1: decisiva la rete di Hector Herrera al minuto 99, dopo che nei tempi regolamentari Pineda aveva sbloccato il risultato poco prima della fine del primo tempo, mentre i canadesi erano riusciti a trovare il pareggio dell’1-1 grazie alla rete di Buchanan. Il Messico, inoltre, aveva sbagliato anche un rigore con Salcedo. Nell’altra semifinale, invece, gii USA sono passari di misura contro il Qatar con una rete di Zardes a quattro minuti dalla fine, dopo un rigore sbagliato dai qatarioti con Al Haydos. Sono 73 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 37 vittorie dei messicani, 15 pareggi e 21 affermazioni degli Stati Uniti.

Cronaca diretta in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni

Il Messico dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-3 con Talavera in porta e difesa composta da Salcedo, Moreno e Gallardo. In mezzo al campo Alvarez, Dos Santos, sulle fasce Herrera e Rodriguez. Tridente offfensivo formato da Corona, Funes e Pineda. Probabile modulo 4-3-3 per gli USA con Turner tra i pali e retroguardiaa vomposta dalla coppia centrale Sands-Robinson e ai lati da Moore e Vines. A centrocampo Busio, Acosta e Lletget; arracco a tre con Hoppe, Dike e Ariola.

MESSICO (3-4-3): Talavera; Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Alvarez, Dos Santos, Rodriguez; Corona, Funes, Pineda

USA (4-3-3): Turner; Moore, Sands, Robinson, Vines; Busio, Acosta, Lletget; Hoppe, Dike, Ariola

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Messico – USA non sarà trasmesso in diretta televisiva o streaming.