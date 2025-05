Diretta Messina-Foggia di sabato 10 maggio 2025: vince la paura e la tensione in campo nel match d’andata playout di Lega Pro

MESSINA – Sabato 10 maggio allo stadio San Filippo-Franco Scoglio andrà in scena Messina-Foggia, gara valida per l’andata del play-out del Girone C di Serie C 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Sarà il primo atto di un doppio confronto che culminerà il 17 maggio allo stadio “Pino Zaccheria” e sancirà l’unica vera retrocessa tra i dilettanti. I rossoneri, capaci di chiudere la regular season al penultimo posto a quota 31 punti, avranno dalla sua parte la chance di strappare la salvezza in caso di parità nel doppio confronto. Serve almeno una vittoria tra andata e ritorno per la salvezza dei giallorossi in virtù dell’ultimo posto in classifica raggiunto con appena 25 punti.

I siciliani, che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di regular season, vanno a caccia del terzo successo di fila nella sfida che vale una stagione intera e permettere di indirizzare ogni discorso in vista del match decisivo da affrontare in Puglia. I satanelli, invece, reduce dal pari colto nell’ultima giornata di campionato a Picerno dopo una lunga striscia di sei sconfitte consecutive, punta a ritrovare un blitz che manca da oltre tre mesi e sarebbe pesantissimo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Ancora della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1. Al VAR Giacomo Camplone di Pescara assistito da Dario Madonia di Palermo.

Tabellino

ACR MESSINA: Krapikas T., Lia D., Gelli J., Dumbravanu D., Haveri K., Garofalo V. (dal 42′ st Chiarella M.), Buchel M., Crimi M., Petrucci D. (dal 15′ st Dell’Aquila F.), Tordini M. (dal 34′ st Costantino R.), Luciani P.. A disposizione: Anzelmo D., Chiarella M., Costantino R., Dell’Aquila F., De Sena C., Ingrosso G., Mameli B., Marino A., Meli G., Morichelli R., Pedicillo L., Vicario J.

FOGGIA: Perina P., Salines E. (dal 31′ st Silvestro A.), Dutu E., Felicioli G., Parodi G., Tascone S., Pazienza O. (dal 31′ st Mazzocco D.), Gala A. (dal 31′ st Kiyine S.), Zunno M., Touho M. (dal 17′ st Emmausso M.), Sarr A. M.. A disposizione: Brugognone G., Da Riva J., De Simone L., Emmausso M., Kiyine S., Marzupio M., Mazzocco D., Orlando F., Santaniello E., Silvestro A., Spano R., Testa A.

Reti: –

Ammonizioni: al 28′ st Lia D. (ACR Messina), al 43′ st Buchel M. (ACR Messina) al 7′ pt Sarr A. M. (Foggia), al 9′ st Tordini M. (Foggia), al 28′ st Gala A. (Foggia), al 45’+2 st Mazzocco D. (Foggia).

Le formazioni ufficiali di Messina-Foggia

MESSINA: Krapikas, Garofalo, Gelli, Lia, Tordini, Petrucci, Luciani, Haveri, Crimi, Buchel, Dumbravanu. A disposizione: Meli, Ingrosso, De Sena, Marino, Chiarella, Mameli, Pedicillo, Vicario, Anzelmo, Morichelli, Dell’Aquila, Costantino. Allenatore: Gatto

FOGGIA: Perina; Salines, Parodi, Dutu; Zunno, Tascone, Pazienza, Gala, Felicioli; Touho, Sarr. A disposizione: De Simone, Testa, Silvestro, Mazzocco, Santaniello, Orlando, Marzupio, Da Riva, Brugognone, Spanò, Emmausso, Kiyine. Allenatore: Gentile

Le parole di Antonio Gentile

“Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Chi giocherà anche solo un minuto dovrà dare l’anima. Non sono l’artefice dei risultati che arriveranno. Sto facendo il possibile per dare qualcosa in più alla squadra. Serve il sostegno di tutti. A Messina sembra si sia creato chissà cosa, dobbiamo crederci anche noi. Chiunque voglia venire a trasmettere passione ai calciatori è ben accetto”.

Le parole di Antonio Gatto

“L’importanza della partita di domani è devastante, ma dobbiamo pensare solo al campo e siamo pronti a dare battaglia. La squadra sta benissimo insieme e per chiunque è difficile trovare parole giuste per motivarlo ulteriormente. Saranno partite che si giocano sui 180 minuti, ci vuole equilibrio e non possiamo pensare di vincere soltanto con il cuore. La testa ci deve far capire che ci sono tante partite da giocare anche se domani ce la metteremo tutta per vincere la prima. Non dobbiamo abbatterci se le cose non dovessero andare nel verso giusto e non dobbiamo esaltarci se invece si dovessero mettere bene. Possiamo portare a casa la salvezza anche all’ultimo minuto della gara di ritorno”.

Presentazione del match

QUI MESSINA – Tra i pali Krapikas con Lia, Marino, Gelli e Dumbravanu a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Garofalo, Buchel e Crimi mentre in avanti spazio a Petrucci alle spalle di Luciani e Tordini.

QUI FOGGIA – A protezione di Perina ci saranno Salines, Dutu e Parodi. Sulle corsie esterne agiranno Silvestro e Felicioli con Tascone, Da Riva e Gala in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Emmausso e Orlando.

Le probabili formazioni di Messina-Foggia

MESSINA (4-3-1-2): Krapikas; Lia, Marino, Gelli, Dumbravanu; Garofalo, Buchel, Crimi; Petrucci; Luciani, Tordini. Allenatore: Antonio Gatto

FOGGIA (3-5-2): Perina; Salines, Dutu, Parodi; Silvestro, Tascone, Da Riva, Gala, Felicioli; Orlando, Emmausso. Allenatore: Antonio Gentile

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 251. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.