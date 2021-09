Monaco – Sturm: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monaco – Sturm Graz del 16 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata del Gruppo B di Europa League

PRINCIPATO DI MONACO – Giovedì 16 settembre alle ore 21:00 andrà in scena Monaco–Sturm Graz, incontro valido per la prima giornata del Gruppo B dell’Europa League 2021/2022. Le altre due squadre che compongono il girone, e che si affronteranno nella stessa serata, sono PSV Eindhoven e Real Sociedad. Il Monaco è reduce da un avvio di stagione piuttosto deludente, sia in ambito nazionale che europeo. Nell’ultimo turno di campionato ha perso in casa per 0-2 contro il Marsiglia ed ora la classifica piange, con soli 4 punti conquistati in cinque giornate. Scotta ancora, inoltre, l’eliminazione dai Play-off di Champions League per mano dello Shakhtar, che ha obbligato gli uomini di Kovac a retrocedere in Europa League. Gli austriaci, invece, hanno raggiunto la fase a gironi di questa competizione per la prima volta nell’ultimo decennio. La classifica in campionato recita secondo posto a quota 14 punti in sette gare, per cui l’avvio è stato tutto sommato positivo. Affrontano sulla carta un girone molto complesso, ma ci sarà tanta voglia di stupire e di rendersi assoluti protagonisti.

QUI MONACO – Kovac dovrebbe confermare il 4-4-2. Fra i pali spazio a Nubel, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Matsima, Pavlovic, Badiashile ed Henrique. A centrocampo Martins, Fofana, Fabregas e Diop. In avanti Volland e Boadu.

QUI STURM – Ilzer risponde con il 4-3-1-2. In porta Siebenhandl, davanti a lui Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich e Dante. In mezzo al campo Hierlander, Stankovic e Kuen. Sulla trequarti Sarkaria alle spalle di Jantscher e Yeboah.

Le probabili formazioni di Monaco – Sturm

MONACO (4-4-2): Nubel; Matsima, Pavlovic, Badiashile, Henrique; Martins, Fofana, Fabregas, Diop; Volland, Boadu. Allenatore: Kovac

STURM (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Kuen; Sarkaria; Jantscher, Yeboah. Allenatore: Ilzer

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per giovedì 16 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su DAZN e Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.