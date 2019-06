Mondiale Under 20, Italia – Mali: Azzurri dati favoriti

Mondiale Under 20, Italia – Mali: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 7 giugno dalle ore 18.30. Per i bookmakers favoriti gli Azzurri

Venerdì 7 giugno si gioca Italia – Polonia, gara valida per i quarti di finale del Mondiale Under 20, in corso di svolgimento in Polonia. Gli Azzurri si sono qualificati ai quarti di finale del Mondiale di categoria grazie all’ 1-0 inflitto ai padroni di casa della Polonia. Decisivo il calcio di rigore realizzato da Andrea Pinamonti. La Nazionale africana ha battuto ai rigori per 7-6 l’Argentina dopo l’1-1 dei tempi regolamentari ed il 2-2 ai supplementari. Nell’altro incontro in programma la Colombia sfida l’Ucraina. Si gioca alle 18.30.

Mondiale Under 20, Italia – Mali: per i bookmakers favoriti gli azzurri

I bookmakers danno favoriti gli inglesi. Il segno 1 è quotato da 2,20 a 2,30. Il segno X è offerto da 3,10 a 3,30 mentre il segno 2 è dato in media a 2,50.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,29 a 1,30, l’X/2 è dato da 1,60 a 1,61, l’1/2 da 1,32 a 1,38.

I bookmakers pensano che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,61 a 1,62, l’Over 2,5 da 2,10 a 2,15. Credono però che andrano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,77 a 1,83, il goal da 1,87 a 1,90.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,25 a 5,30) seguito dall’1-0 (da 6,25 a 6,60)e dal 2-1 (da 7,80 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 4,85.