Mondiale Under 20, Italia – Polonia 1-0: azzurri ai quarti di finale

La squadra di Nicolato supera i padroni di casa della Polonia ed è tra le prime otto al mondo. Decisivo il gol di Pinamonti su rigore

L’Italia Under 20 si qualifica ai quarti di finale del Mondiale di categoria grazie all’ 1-0 inflitto ai padroni di casa della Polonia. Decisivo il calcio di rigore realizzato da Andrea Pinamonti, al termine di una partita che gli azzurrini hanno saputo controllare per tutti i novanta minuti. La prima occasione della partita è di Zylla, dopo dieci minuti di gioco, ma si conclude con un nulla di fatto. Poi, Pinamonti sfiora il palo alla mezz’ora e al 38′ realizza dal dischetto con un cucchiaio. Allo scadere del primo tempo Scamacca, solo davanti alla porta, fallisce il raddoppio. Nella ripresa Plizzari salva il risultato intervenendo su tiri di Zylla, Skoras e Steczyk mentre a Pinamonti non riesce il gol del 2-0. Ora la squadra di Nicolato affronterà venerdì 7 giugno la vincente tra Argentina e Mali.

Italia – Polonia 1-0, il tabellino

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito (dal 44′ st Alberico), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca (dal 24′ st Capone). A disposizione: 2 Candela, 5 Buongiorno, 6 Bettella, 8 Colpani, 12 Carnesecchi, 16 Gori, 18 Olivieri, 21 Loria

Allenatore: Paolo Nicolato

POLONIA (4-2-3-1): Majecki; Szota (dal 38′ st Benedyczak), Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz (dal 32′ st Puchaz); Makowski (dal 14′ st Kopacz), Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Steczyk. A disposizione: 2 Nawrocki, 4 Gryszkiewicz, 8 Bogusz, 12 Mleczo, 14 Zalewski, 19 Lyszczarz, 21 Niemczycki. Allenatore: Jacek Magiera.

Reti: al 38′ Pinamonti su rigore

Ammonizioni: Stanilewicz (P), Esposito (I), 74 Tripaldelli (I), Alberico (I)