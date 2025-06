Mondiali di Futsal per Sordi – WDFC: ko dell’Italia con l’Iran

PESCARA – Seconda giornata di gare al World Deaf Futsal Championship 2025, in corso tra Montesilvano e Pescara. Arriva la prima sconfitta per l’Italia maschile, al termine di un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo contro l’Iran. A decidere l’incontro, al 6′ minuto del secondo tempo, un potente tiro dalla distanza che ha superato l’estremo difensore azzurro Cirrone. Nonostante il forcing finale degli azzurri, il risultato non è più cambiato: l’1-0 consente all’Iran di portarsi a punteggio pieno in vetta al girone. L’Italia tornerà in campo mercoledì 18 giugno alle 14.15 al PalaRigopiano di Pescara per affrontare la Polonia, reduce dalla straripante vittoria per 13 a 2 contro il Marocco.

Esordio ufficiale oggi invece per la Nazionale femminile, che scenderà in campo alle 14 al PalaRoma di Montesilvano contro l’Inghilterra. Per le azzurre si tratta del primo impegno effettivo sul campo, dopo la vittoria a tavolino ottenuta nella prima giornata a causa del ritiro dell’Argentina.

«Le sensazioni sono ottime — ha dichiarato la capitana Carla Santini — siamo all’inizio del campionato e molto emozionate. Finora abbiamo assistito a partite bellissime. Puntiamo in alto».

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming e disponibili anche in differita sul canale YouTube ufficiale WDFC.

Intanto prosegue con entusiasmo l’accoglienza delle delegazioni internazionali in Abruzzo e a Montesilvano, che si conferma sempre più città del futsal.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare questo importantissimo evento — ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei —. Dopo aver già accolto gli Europei del 2022, oggi alziamo ulteriormente l’asticella, grazie anche al lavoro e alla fiducia che la Federazione Sport Sordi Italia ha riposto nella nostra città. Un appuntamento che unisce inclusione e sport ad altissimo livello».

Il WDFC – Campionato Mondiale di Futsal per Sordi, è organizzato sotto l’egida dell’ICSD – International Committee of Sports for the Deaf – con il supporto della Federazione Sport Sordi Italia, della LND Abruzzo, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Un evento che riunisce atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, promuovendo lo sport come veicolo di inclusione e crescita.