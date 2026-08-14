Monza-Avellino 3-0: diretta live e risultato finale | Coppa Italia

Diretta Monza-Avellino di Venerdì 14 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

MONZA – Venerdì 14 agosto 2026, alle 20.45, all’U-Power Stadium, andrà in scena Monza-Avellino, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente affronterà ai sedicesimi di finale una tra Torino e Carrarese.

Il precampionato del Monza ha preso forma interamente al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello, dove la squadra di Ivan Juric si è radunata il 6 luglio per preparare la nuova stagione. I biancorossi hanno mostrato un’identità offensiva brillante, alternando goleade e test di livello: dal 4-3 alla Pro Vercelli al prestigioso 2-0 contro il Galatasaray in Austria, passando per il 4-2 al Milan Futuro e il 3-3 con il Padova, con qualche gol di troppo incassato che evidenzia i meccanismi ancora da affinare. Percorso diverso ma altrettanto significativo per l’Avellino, che sotto la guida di Alessandro Nesta ha svolto il ritiro a Rivisondoli dal 16 al 31 luglio, crescendo attraverso amichevoli via via più impegnative. Dopo i primi test con Castel di Sangro, Scafatese e Sambenedettese, i lupi hanno affrontato la Lazio in un allenamento congiunto a Formello e hanno poi sfiorato l’impresa nel Memorial Sandro Criscitiello, pareggiando 1-1 con il Torino e cedendo solo ai rigori.

A dirigere la gara sarà Mattia Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio (VI) e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia mentre l’AVAR sarà Marco Piccinini di Forlì.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MONZA-AVELLINO]

MONZA: Thiam D., Kouadio E., Delli Carri F., Carboni A., Birindelli S. (dal 36' st Lucchesi L.), Ondoa F., Mout M. (dal 40' st Galazzi N.), Mangas R. (dal 25' st Bakoune A.), Forson O. (dal 25' st Colpani A.), Cutrone P., Varela G.2. A disposizione: Antov V., Bakoune A., Brorsson A., Colpani A., Galazzi N., Loubao S., Lucchesi L., Mota D., Petagna A., Pizzignacco S., Robinson J., Strajnar A. Allenatore: Juric I..



AVELLINO: Martinelli T., Cancellotti T., Izzo A., Simic L. (dal 28' st Venturi M.), Moruzzi B., Palumbo M. (dal 14' st Di Maggio L.), Palmiero L. (dal 14' st Sounas D.), Besaggio M., Russo R., Fila D. (dal 10' st Pandolfi L.), Biasci T. (dal 10' st Favilli A.). A disposizione: Di Maggio L., Enrici P., Faticanti G., Favilli A., Fontanarosa A., Iannarilli A., Maisto F., Pandolfi L., Sala M., Sassi J., Sounas D., Venturi M. Allenatore: Nesta A..



Reti: al 22' pt Varela G. (Monza) , al 45' pt Varela G. (Monza) , al 6' st Forson O. (Monza) .



Ammonizioni: al 2' st Moruzzi B. (Avellino), al 45'+1 st Sounas D. (Avellino).

Thiam D., Kouadio E., Delli Carri F., Carboni A., Birindelli S. (dal 36' st Lucchesi L.), Ondoa F., Mout M. (dal 40' st Galazzi N.), Mangas R. (dal 25' st Bakoune A.), Forson O. (dal 25' st Colpani A.), Cutrone P., Varela G.2.Antov V., Bakoune A., Brorsson A., Colpani A., Galazzi N., Loubao S., Lucchesi L., Mota D., Petagna A., Pizzignacco S., Robinson J., Strajnar A.Juric I..Martinelli T., Cancellotti T., Izzo A., Simic L. (dal 28' st Venturi M.), Moruzzi B., Palumbo M. (dal 14' st Di Maggio L.), Palmiero L. (dal 14' st Sounas D.), Besaggio M., Russo R., Fila D. (dal 10' st Pandolfi L.), Biasci T. (dal 10' st Favilli A.).Di Maggio L., Enrici P., Faticanti G., Favilli A., Fontanarosa A., Iannarilli A., Maisto F., Pandolfi L., Sala M., Sassi J., Sounas D., Venturi M.Nesta A..al 22' pt Varela G. (Monza) , al 45' pt Varela G. (Monza) , al 6' st Forson O. (Monza) .al 2' st Moruzzi B. (Avellino), al 45'+1 st Sounas D. (Avellino).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MONZA – Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Pizzignacco in porta e una difesa a tre formata da Kouadio,, Delli Carri e Carboni. In mezzo al campo Akinsamiro e Foe-Ondoa mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire birindelli e Mangas. Unica punta Varela, supportata da Colpani e Cutrone.

COME ARRIVA L’AVELLINO – Nesta dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2 con Martinelli tra i pali e con una difesa a quatro formata al centro da Simic e Izzo e sulle fasce da Moruzzi e Cancellotti. A centrocampo Sounas, besaggo e Palumbo. Tra le linee Russo, di supporto ala coppia di attacco composta da Fila e Biasci.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe-Ondoa, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric

AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Moruzzi, Simic, Izzo, Cancellotti; Sounas, Besaggio, Palumbo; Russo; Fila; Biasci. Allenatore: Nesta

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incotro sarà trasmesso in chiaro da Canale 20 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.