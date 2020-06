Napoli – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Inter del 13 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorni della semifinale di Coppa Italia

NAPOLI – Sabato 13 giugno alle ore 21 andrà in scena Napoli – Inter, incontro valevole per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno vinto il match d’andata grazie al gol di Fabian Ruiz, in classifica i partenopei occupano la sesta posizione con 39 punti. Dall’altra parte c’è la formazione di Conte che, prima della sosta forzata a causa della Pandemia, ha perso contro la Juventus ed in classifica occupa la terza posizione con 54 punti ed una partita da recuperare.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mario Rui e Di Lorenzo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Mertens e Insigne.

QUI INTER – Conte dovrebbe optare per il 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali, reparto arretrato formato da Bastoni, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Barella e Brozovic in cabina di regia con Candreva e Ashley Young sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen agirà a supporto del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Napoli – Inter

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Ashley Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

STADIO: San Paolo