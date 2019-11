Napoli-Salisburgo 1-1, il tabellino: Lozano risponde ad Haaland

Il tabellino di Napoli-Salisburgo 1-1 il risultato finale: gli ospito passano in vantaggio con un rigore di Haaland ma i partenopei pareggiano con Lozano.

NAPOLI – Nel match valevole per il Gruppo E della Champions League 2019/2020 Napoli e Salisburgo si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la compagine austriaca che passa in vantaggio con un rigore di Haaland ma i partenopei pareggiano con Lozano. Buon pareggio per la squadra di Ancelotti che, pur non trovando la vittoria, si avvicina alla qualificazione mentre gli austriaci restano in terza posizione a -4 dal Napoli.

Napoli-Salisburgo 1-1: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (46′ Luperto); Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano (86′ Llorente), Mertens (73′ Milik). Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic (46′ Mwepu), Onguene, Wober, Ulmer; Minamino (61′ Ashimeru), Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland (75′ Daka). Allenatore: Marsch

RETI: 11′ Rig. Haaland (S), 44′ Lozano (N)

AMMONIZIONI: Onguene, Pongracic (S), Zielinski (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo