Nitto ATP Finals 2025: Torino capitale mondiale del tennis e dello spettacolo

Un’edizione da record: finale Sinner‑Alcaraz, quasi 230mila spettatori e un impatto economico di 591 milioni di euro
TORINO – La città ha vissuto dieci giorni indimenticabili con le Nitto ATP Finals, culminate nella finale da sogno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Numeri e risultati certificano il successo di un evento che ha unito sport, musica, cultura e sostenibilità.
I numeri del successo
- Biglietti venduti: 229.879 (+93% rispetto al 2021)
- Spettatori internazionali: 18,1%
- Impatto economico totale: 591,1 milioni di euro
- Posti di lavoro generati: 4.152
- Gettito fiscale: 92,3 milioni di euro, sette volte il contributo statale
Sport e spettacolo
Oltre ai risultati sportivi storici – con due italiani in singolare e la coppia Bolelli‑Vavassori in semifinale – l’edizione 2025 ha rafforzato il legame con la musica e l’intrattenimento. Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, The Kolors, Francesca Michielin, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Il Volo hanno animato l’Inalpi Arena, trasformando il torneo in un festival di emozioni.
Innovazione e sostenibilità
L’evento ha introdotto Sportpay, il nuovo circuito di pagamento dedicato al mondo dello sport, e ha rinnovato l’impegno green con il Torino Green Project e il Green Art Wall, simbolo di un approccio certificato ISO 20121.
L’eredità sociale
Dal Fan Village alle attività solidali negli ospedali, fino al tennis in carrozzina, le Finals hanno promosso inclusione e benessere. Il progetto “Racchette in Classe” ha coinvolto 450mila bambini in tutta Italia, confermando la vocazione educativa della manifestazione.
Già proiettati al 2026
La biglietteria per la prossima edizione è già aperta, con prelazioni e sconti per i tesserati FITP fino al 23 novembre. Dal 24 novembre vendita libera sul sito ufficiale.
Sintesi delle dichiarazioni in conferenza stampa
Angelo Binaghi (Presidente FITP)
-
Ha sottolineato il record di presenze (quasi 230mila spettatori) e l’impatto economico vicino ai 600 milioni di euro.
- Ha evidenziato il rapporto positivo tra contributo statale (13,7 milioni) e gettito fiscale generato (92,3 milioni).
- Ha rimarcato l’impatto sociale (386 milioni), con benefici sportivi e turistici.
- Ha celebrato il momento straordinario del tennis italiano: Sinner n.2, Musetti n.8, Paolini n.8, oltre a coppie di doppio tra le migliori otto.
-
Ha annunciato la certificazione ISO 20121 per la sostenibilità e il lancio di Sportpay, circuito di pagamento dedicato allo sport.
Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)
-
Ha definito la crescita delle Finals una scommessa vinta, iniziata nel 2021 e consolidata negli anni.
- Ha rimarcato l’importanza di eventi pluriennali, che sedimentano valore e competenze sul territorio.
- Ha sottolineato il ruolo della Sport Commission regionale nel candidare il Piemonte a ospitare grandi eventi internazionali.
-
Ha attribuito il successo anche al lavoro di squadra tra istituzioni e alla fortuna “cercata e meritata” di avere un campione come Sinner.
Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino)
-
Ha definito le Finals un volano di promozione e ricchezza per la città, con ricadute fiscali e occupazionali.
- Ha ricordato l’eredità delle Olimpiadi 2006 come base di competenze per gestire eventi internazionali.
- Ha sottolineato la capacità di Torino di fare squadra e di essere competitiva anche per future candidature olimpiche.
- Ha rimarcato il valore dello sport come strumento di coinvolgimento giovanile e di crescita sociale.