Nitto ATP Finals 2025: Torino capitale mondiale del tennis e dello spettacolo

Un’edizione da record: finale Sinner‑Alcaraz, quasi 230mila spettatori e un impatto economico di 591 milioni di euro

TORINO – La città ha vissuto dieci giorni indimenticabili con le Nitto ATP Finals, culminate nella finale da sogno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Numeri e risultati certificano il successo di un evento che ha unito sport, musica, cultura e sostenibilità.

I numeri del successo

Biglietti venduti: 229.879 (+93% rispetto al 2021)

Spettatori internazionali: 18,1%

Impatto economico totale: 591,1 milioni di euro

Posti di lavoro generati: 4.152

Gettito fiscale: 92,3 milioni di euro, sette volte il contributo statale

Sport e spettacolo

Oltre ai risultati sportivi storici – con due italiani in singolare e la coppia Bolelli‑Vavassori in semifinale – l’edizione 2025 ha rafforzato il legame con la musica e l’intrattenimento. Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, The Kolors, Francesca Michielin, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Il Volo hanno animato l’Inalpi Arena, trasformando il torneo in un festival di emozioni.

Innovazione e sostenibilità

L’evento ha introdotto Sportpay, il nuovo circuito di pagamento dedicato al mondo dello sport, e ha rinnovato l’impegno green con il Torino Green Project e il Green Art Wall, simbolo di un approccio certificato ISO 20121.

L’eredità sociale

Dal Fan Village alle attività solidali negli ospedali, fino al tennis in carrozzina, le Finals hanno promosso inclusione e benessere. Il progetto “Racchette in Classe” ha coinvolto 450mila bambini in tutta Italia, confermando la vocazione educativa della manifestazione.

Già proiettati al 2026

La biglietteria per la prossima edizione è già aperta, con prelazioni e sconti per i tesserati FITP fino al 23 novembre. Dal 24 novembre vendita libera sul sito ufficiale.

Sintesi delle dichiarazioni in conferenza stampa

Angelo Binaghi (Presidente FITP)

Ha sottolineato il record di presenze (quasi 230mila spettatori) e l’ impatto economico vicino ai 600 milioni di euro.

Ha evidenziato il rapporto positivo tra contributo statale (13,7 milioni) e gettito fiscale generato (92,3 milioni).

Ha rimarcato l’ impatto sociale (386 milioni), con benefici sportivi e turistici.

Sinner n.2, Musetti n.8, Paolini n.8, oltre a coppie di doppio tra le migliori otto.

Ha annunciato la certificazione ISO 20121 per la sostenibilità e il lancio di Sportpay, circuito di pagamento dedicato allo sport.

Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)

Ha definito la crescita delle Finals una scommessa vinta , iniziata nel 2021 e consolidata negli anni.

Ha rimarcato l’importanza di eventi pluriennali , che sedimentano valore e competenze sul territorio.

Ha sottolineato il ruolo della Sport Commission regionale nel candidare il Piemonte a ospitare grandi eventi internazionali.

nel candidare il Piemonte a ospitare grandi eventi internazionali. Ha attribuito il successo anche al lavoro di squadra tra istituzioni e alla fortuna “cercata e meritata” di avere un campione come Sinner.

Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino)