Numeri maglie Serie B 2019 – 2020, aggiornamento del 6 settembre

MILANO – Alla luce degli ultimi movimenti di mercato nella serie cadetta le società hanno comunicato i numeri di maglia dei nuovi arrivati per il campionato di Serie B stagione 2019 – 2020. Andiamo dunque a vedere, squadra per squadra quali numeri sono stati scelti.
ASCOLI
15. GRAVILLON ANDREAW RAYAN
19. PADOIN SIMONE
CHIEVOVERONA
32. NARDI MICHELE
37. COLLEY JOESPH
38. ISUFAJ ANDREA
39. CAVAR MARIN
40. DI NOIA GIOVANNI
41. DICKMANN LORENZO MARIA
42. MBAYE MAODOMALICK
COSENZA
30. KANOUTE ELIMANE FRANCK
CREMONESE
5. VALZANIA LUCA
6. GUSTAFSON SAMUEL
28. MICHAEL KINGSLEY DOGO
30. CERAVOLO GIOVANNI FABIO
CROTONE
20. LOPEZ MAXIMILIANO
34. MARRONE LUCA
EMPOLI
12. MELI GABRIEL
18. POLVANI LORENZO
FROSINONE
18. NOVAKOVICH ANDRIJA
34. ALTOBELLO FRANCESCO
JUVE STABIA
3. RICCI GIACOMO
LIVORNO
3. FREMURA ALAIN
9. BRAKEN SVEN ANDRE MARI
13. HAOUDI HAMZA
20. BRIGNOLA ENRICO
22. RICCI MATTEO
32. MARRAS MANUEL
36. PECCHIA LORENZO
40. TROTTA CLAUDIO
PERUGIA
8. FALCINELLI DIEGO
14. NICOLUSSI CAVIGLIA HANS
16. NDIR MAME ASS
17. ROSSI FABIO
20. BALIC ANDRIJA
22. FULIGNATI ANDREA
PESCARA
16. DRUDI MIRKO
24. MACHIN DICOMBO JOSE
39. INGELSSON SVANTE ULF
40. MASCIANGELO EDOARDO
41. BOCIC MILOS
PORDENONE
16. CARRARETTO ANDREA
20. PINTO PAOLO
SALERNITANA
26. PINTO LUIGI
27. DZICZEK PATRYCK
SPEZIA
32. RAGUSA ANTONINO