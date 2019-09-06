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Curiosità e statistiche Serie B

Numeri maglie Serie B 2019 – 2020, aggiornamento del 6 settembre

Scritto il 6 settembre 2019 at 17:29 da Redazione
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Serie B

MILANO – Alla luce degli ultimi movimenti di mercato nella serie cadetta le società hanno comunicato i numeri di maglia dei nuovi arrivati per il campionato di Serie B stagione 2019 – 2020. Andiamo dunque a vedere, squadra per squadra quali numeri sono stati scelti.

ASCOLI

15. GRAVILLON ANDREAW RAYAN
19. PADOIN SIMONE

CHIEVOVERONA

32. NARDI MICHELE
37. COLLEY JOESPH
38. ISUFAJ ANDREA
39. CAVAR MARIN
40. DI NOIA GIOVANNI
41. DICKMANN LORENZO MARIA
42. MBAYE MAODOMALICK

COSENZA

30. KANOUTE ELIMANE FRANCK

CREMONESE

5. VALZANIA LUCA
6. GUSTAFSON SAMUEL
28. MICHAEL KINGSLEY DOGO
30. CERAVOLO GIOVANNI FABIO

CROTONE

20. LOPEZ MAXIMILIANO
34. MARRONE LUCA

EMPOLI

12. MELI GABRIEL
18. POLVANI LORENZO

FROSINONE

18. NOVAKOVICH ANDRIJA
34. ALTOBELLO FRANCESCO

JUVE STABIA

3. RICCI GIACOMO

LIVORNO

3. FREMURA ALAIN
9. BRAKEN SVEN ANDRE MARI
13. HAOUDI HAMZA
20. BRIGNOLA ENRICO
22. RICCI MATTEO
32. MARRAS MANUEL
36. PECCHIA LORENZO
40. TROTTA CLAUDIO

PERUGIA

8. FALCINELLI DIEGO
14. NICOLUSSI CAVIGLIA HANS
16. NDIR MAME ASS
17. ROSSI FABIO
20. BALIC ANDRIJA
22. FULIGNATI ANDREA

PESCARA

16. DRUDI MIRKO
24. MACHIN DICOMBO JOSE
39. INGELSSON SVANTE ULF
40. MASCIANGELO EDOARDO
41. BOCIC MILOS

PORDENONE

16. CARRARETTO ANDREA
20. PINTO PAOLO

SALERNITANA

26. PINTO LUIGI
27. DZICZEK PATRYCK

SPEZIA

32. RAGUSA ANTONINO

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