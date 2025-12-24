Pagelle Fiorentina-Udinese: Kean terminale perfetto

Voti fantacalcio e highlights di Fiorentina-Udinese, per la 16° giornata di Serie A 2025/2026: Kean è il migliore del match

FIORENTINA – La Fiorentina domina e travolge l’Udinese nella sfida della 16ª giornata di Serie A 2025/2026, imponendosi con una prestazione di grande qualità e intensità. La squadra di Vanoli costruisce il successo già nel primo tempo e lo consolida nella ripresa, trascinata da un Moise Kean in versione dominante, autore di una doppietta e migliore in campo. L’Udinese, in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Okoye, non riesce mai a rientrare davvero in partita.

Moise Kean firma una partita da attaccante completo, di quelle che segnano la differenza tra un buon centravanti e un leader offensivo. La sua doppietta arriva in due momenti chiave: il gol dell’11’ della ripresa spezza definitivamente la resistenza friulana, quello del 23’ chiude la partita con autorità. Ma ciò che rende la sua prestazione superiore non è solo la concretezza sotto porta.

Kean si muove con intelligenza, attacca la profondità, viene incontro per dialogare con Gudmundsson e Fagioli, apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. È sempre nel vivo dell’azione, sempre pronto a trasformare un pallone sporco in un’occasione. La sua fisicità mette in crisi la difesa dell’Udinese, costretta a raddoppi continui che liberano zone di campo per i compagni.

In una Fiorentina brillante e aggressiva, Kean è il terminale perfetto: cattivo, lucido, determinato. Una prestazione che conferma la sua crescita e il suo ruolo centrale nel progetto di Vanoli.

I migliori per squadra

Fiorentina

Parisi – 7.5 Prestazione totale: spinta costante, assist, qualità nelle scelte. Una delle sue migliori partite in maglia viola.

Gudmundsson – 7.5 Illumina la manovra, segna il gol del 2-0 e crea superiorità ogni volta che tocca palla.

Kean – 7.5 Doppietta e leadership offensiva. Imprendibile.

Mandragora – 7 Segna il gol che apre la gara e dà equilibrio alla mediana. Pulito e continuo.

Fagioli – 7 Due assist, visione di gioco superiore e gestione perfetta dei tempi.

Udinese

Solet – 6 Il più solido della retroguardia friulana. Segna anche il gol della bandiera con una conclusione da fuori.

Zaniolo – 6 L’unico a provarci con continuità. Lotta, si muove, cerca di accendere la squadra.

Gueye – 5.5 Entra e porta almeno un po’ di fisicità e profondità.

Buksa – 5.5 Prova a dare peso all’attacco, ma riceve pochi palloni giocabili.

Kabasele – 5.5 Finché resta in campo è uno dei più ordinati, poi l’Udinese crolla.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6, Comuzzo 6.5 (dal 37′ st Nicolussi Caviglia s.v.), Ranieri 6; Dodo 7, Mandragora 7 (dall’8′ st Fortini 6.5), Fagioli 7 (dal 37′ st Viti s.v.), Ndour 6.5, Parisi 7.5 (dal 26′ st Kouame 6); Gudmundsson 7.5, Kean 7.5 (dal 26′ st Piccoli 6). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. Allenatore: Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye 4; Kristensen 4.5, Kabasele 5.5 (dal 10′ pt Sava 5), Solet 6; Zanoli 5 (dal 1′ st Kamara), Piotrowski 5.5, Karlstrom 5, Ekkelenkamp 5 (dal 20′ st Buksa 5.5), Bertola 5; Zaniolo 6 (dal 1′ st Lovric 5), Davis 5 (dal 20′ st Gueye 5.5). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 22′ pt Mandragora, 42′ pt Gudmundsson, 49′ pt Ndour, 11′ st e 23′ st Kean, 21′ st Solet

Ammoniti: Zanoli, Parisi, Ranieri, Nicolussi Caviglia

Espulsi: Okoye

Recupero: 5′ pt, 3′ st

Assist: Fagioli (2), Parisi, Dodò



Gol vittoria: Gudmundsson



Gol da fuori: Solet



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Kean, Kamara