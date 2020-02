L’attaccante umbro, vicino alla cessione fino a qualche giorno fa, è stato decisivo con due rigori trasformati che ridanno la vittoria al Perugia dopo un periodo non felicissimo; 7,5 in pagella per lui. Insufficienze lievi per un pò di giocatori in una partita molto combattuta

JUVE STABIA: Ivan Provedel 6.5; Giacomo Ricci 6, Nicholas Allievi 5.5 (dal 28′ st Denis Tonucci s.v.), Roberto Vitiello 6.5, Pasquale Fazio 5.5, Giacomo Calò 6.5, Davide Di Gennaro 6 (dal 13′ st Francesco Di Mariano 5.5), Bright Addae 5.5 (dal 35′ st Alessandro Rossi s.v.), Luigi Canotto 6.5, Alessandro Mallamo 6, Francesco Forte 5.5. A disposizione: Matteo Esposito, Emanuele Polverino, Luca Germoni, Mariano Izco, Adriano Mezavilla, Simone Calvano, Marcel Büchel, Fabrizio Melara, Alfredo Bifulco. Allenatore: Fabio Caserta.

PERUGIA: Guglielmo Vicario 6; Aleandro Rosi 6.5, Mardochée Nzita 6 (dal 36′ st Slobodan Rajković s.v.), Norbert Gyömbér 6, Gabriele Angella 6, Pasquale Mazzocchi 6, Hans Nicolussi Caviglia 6, Amara Konate 5.5 (dal 1′ st Marco Carraro 6), Marcello Falzerano 6, Diego Falcinelli 6 (dal 23′ st Federico Melchiorri 6), Pietro Iemmello 7.5. A disposizione: Andrea Fulignati, Marco Albertoni, Filippo Sgarbi, Giuseppe Barone, Vlad Dragomir, Christian Kouan, Christian Capone, Cristian Buonaiuto. Allenatore: Serse Cosmi.

Reti: al 18′ pt rig. Pietro Iemmello, al 25′ pt Luigi Canotto, al 26′ st rig. Pietro Iemmello.

Assist: Calò



Ammonizioni: al 40′ pt Pasquale Fazio (JS), al 17′ st Bright Addae (JS), al 45′ st Guglielmo Vicario (PER), al 7′ st Mardochée Nzita (PER), al 43′ pt Gabriele Angella (PER), al 33′ pt Amara Konate (PER), al 45′ st Federico Melchiorri (PER)

Espulsioni: –

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, 6′ minuti nel secondo tempo.