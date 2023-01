La partita Palermo – Bari di Venerdì 20 gennaio 2023: un tocco in mischia regala i tre punti ai rosanero, espulso nei minuti finali Cheddira

PALERMO – Venerdì 20 gennaio 2023, allo Stadio “Renzo Barbera”, il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Bari di Michele Mignani nell’anticipo dellaa ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno, del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I rosanero sono reduci da due pareggi esterni, contro Brescia (1-1) e Perugia (3-3) ma soprattutto da una striscia di sei risultati utili consecutivi. Sono dodicesimi a quota 25, grazie a un percorso fatto di sei partite vinte, sette pareggiate e sette perse, ventuno reti realizzate e venticinque incassate; non perdono dallo scorso 27 novembre quando dovettero cedere il passo al Venezia. I Galletti vengono dal successo casalingo per 4-0 contro il Parma, con tripletta di Cheddira; sono terzi con 33 punti sono frutto di otto vittorie, nove pareggi e tre sconfitte, trentaquattro gol fatti e diciannove subiti. Non vincono al “Barbera” dal 18 maggio 1997. All’andata, lo scorso 19 agosto, finì 1-1. Palermo – Bari metterà di fronte anche due tra i giocatori più prolifici del torneo: Brunori che ha già segnato dieci volte e Cheddira, capocannoniere a quota 12.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: PALERMO-BARI 1-0 SECONDO TEMPO 45' 5' La partita finisce qui: vince di misura il Palermo! Grazie per averci seguito e alla prossima! 45 3' Ammonito Benedetti. 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 44' Seconda ammonizione a Cheddira (fallo su Saric), il giocatore viene espulso: Bari in dieci. 42' Entrano Soleri e Bettella, escono Di Mariano e Brunori. 41' Ammoniti Cheddira e Sala. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima della fine del match. 39' Esce Maiello, entra Antenucci. 37' Gooooooooooooooool! Palermo in vantaggio! Segna Marconi! 36' Ammonito Mazzotta. 33' Esce Folorunsho, entra Botta. 30' I ritmi si sono decisamente abbassati. 29' Entra Tutino, esce Valente. 25' Il risultato proprio non vuole saperne di cambiare. 21' Escono Dorval e Maita, entrano Pucino e Mallamo. 19' Entra Broh, esce Damiani. 14' Folorunsho serve Cheddira che, a tu per tu con Pigliacelli, si fa fermare. 12' Riecco Folorunsho, Pigliacelli para bloccando a terra. 5' Bari più motivato dei padroni di casa in questi primi minuti della ripresa. 1' Inizia la seconda frazione. Entra Salcedo, esce Ceter. PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo senza recupero. A più tardi per la ripresa. 44' Ammonito Damiani. 43' Brivido con Ceter che colpisce sotto porta a sorpresa, senza però riuscire a imprimere la giusta forza al pallone e mandando, perciò, oltre la linea di fondo. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi. 36' Angolo per il Palermo, Saric prova la girata ma senza inquadrare lo specchio della porta. 30' Assist di Valente per Di Mariano, ma Caprile spegne l'azione intercettando la palla. 24' Ammonito Maita per fallo su Di Mariano. 23' Si fa sotto Folorunsho con un tocco verso l'incrocio dei pali, ma Pigliacelli c'è. 20' Giunti al ventesimo, il punteggio non cambia: inchiodati sullo 0-0. 17' Poche emozioni finora in un match noioso dove le due squadre non si stanno facendo troppo male. 15' Eccoci al quarto d'ora, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 11' Tentativo di Damiani, ma la sfera sorvola la traversa. 10' Ci prova Sala, ma il tiro finisce in calcio d'angolo. Nessun esito dalla bandierina. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 4' Mazzotta crossa per Ceter ma Pigliacelli devia in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 1' Si parte! Buonasera da Palermo, dove è tutto pronto per la gara contro il Bari. Venerdì 20 gennaio dalle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.30 la cronaca con il commento della partita. TABELLINO PALERMO (3-5-2): Pigliacelli, Sala, Segre, Brunori (42' st Bettella), Di Mariano (42' st Soleri), Marconi, Nedelcearu, Damiani (19' st Broh), Saric, Valente (29' st Tutino), Mateju. A disp.: Grotta, Massolo, Orihuela, Tutino, Broh, Soleri, Bettella, Lancini. All. Corini. BARI (4-3-1-2): Caprile, Maita (21' st Mallamo), Di Cesare, Cheddira, Maiello (39' st Antenucci), Vicari, Mazzotta, Ceter (1' st Salcedo), Benedetti, Folorunsho (33' st Botta), Dorval (21' st Pucino). A disp.: Frattali, Polverino, Antenucci, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Lops, Bellomo, Mallami. All. Mignani. Reti: 37' st Marconi Ammoniti: Maita, Damiani, Mazzotta, Cheddira, Sala, Benedetti Recupero: 0' pt, 5' st

Formazioni ufficiali di Palermo – Bari

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

BARI: 18 Caprile, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 11 Cheddira, 17 Maiello, 23 Vicari, 27 Mazzotta, 30 Ceter, 80 Benedetti, 90 Folorunsho, 93 Dorval. A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallami. Allenatore: Mignani.

I convocati di Corini

Portieri: Grotta, Massolo, Pigliacelli

Difensori: Bettella, Lancini, Marconi, Mateju, Nedelcearu, Orihuela, Sala

Centrocampisti: Broh, Damiani, Saric, Segre

Attaccanti: Brunori, Di Mariano, Soleri, Tutino, Valente.

I convocati di Mignani

Portieri: Caprile, Frattali, Polverino

Difensori:Di Cesare, Dorval, Mazzotta, Pucino, Ricci, Terranova, Vicari, Zuzek

Centrocampisti: Bellomo, Benedetti, Daddario, Folorunsho, Lops, Maiello, Maita, Mallamo

Attaccanti: Antenucci, Botta, Ceter, Cheddira, Salcedo Scheidler.

Presentazione del match

QUI PALERMO – Tanti gli indisponibili: Elia, Buttaro, Stulac, Gomes, Vido Corini dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali e con una difesa a tre composta da Mateju, Nedelcearu e Bettella. In cabina di regia Gomes con Saric e Broh mentre Valente e Sala completeranno la linea di centrocampo. Coppia di attacco formata da Brunori e Soleri.

QUI BARI – Out Bosisio e Galano. Mignani dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1 A difendere i pali ci sarà Caprile; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Dorval, Zuzek, Vicari e Mazzotta. A centrocampo Maita, Maiello e Benedetti. Sulla trequarti Folorunsho, di supporto slla coppia di attacco formata da ceter e Cheddira.

Le probabili formazioni di Palermo – Bari

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Valente, Broh, Gomes, Saric, Sala; Brunori, Soleri. Allenatore: Corini

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Ceter, Cheddira. Allenatore: Mignani.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (numero 251 satellite), u Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart