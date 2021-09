Palermo – Catanzaro: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Palermo – Catanzaro del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C

PALERMO – Domenica 19 settembre alle ore 14:30 andrà in scena Palermo–Catanzaro, big match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C. Le due compagini, oltre a rappresentare due gloriose piazze, godono di organici ben allestiti e nutrono importanti ambizioni. Il Palermo ha finora ottenuto quattro punti in tre partite, a causa della sconfitta all’ultimo turno contro il Taranto. In Coppa Italia, però, c’è stato il riscatto che i rosanero auspicavano, grazie al bel successo per 2-1 contro il Monopoli. Per quanto riguarda il Catanzaro, invece, sono cinque i punti in graduatoria, uno in più del Palermo. L’imbattibilità dei giallorossi è frutto di una vittoria (alla prima giornata contro la Virtus Francavilla) e di due pareggi. In settimana è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Catania ed ora c’è la voglia di ritornare al successo anche in campionato. Il Girone C offre spesso incroci di un certo spessore, e questo ne è sicuramente la dimostrazione. Palermo contro Catanzaro, chi la spunterà?

QUI PALERMO – Filippi dovrebbe confermare il 3-4-1-2. Fra i pali Pelagotti, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Doda, Marconi e Perrotta. Sulle fasce Almici e Giron, mentre al centro del campo agiranno Luperini e De Rose. In avanti Floriano a supporto di Brunori e Soleri.

QUI CATANZARO – Calabro risponde col 3-5-2. In porta Branduani, davanti a lui Martinelli, Fazio e Scognamillo. A centrocampo Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte e Porcino. In attacco Carlini e Vazquez.

Le probabili formazioni di Palermo – Catanzaro

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Doda, Marconi, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Floriano; Brunori, Soleri. Allenatore: Filippi

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. Allenatore: Calabro

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 19 settembre alle ore 14:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport ed Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.