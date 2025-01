Palmese-Casarano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Palmese-Casarano di Domenica 26 gennaio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PALMA CAMPANIA – Domenica 26 gennaio 2025, lo Stadio comunale di Palma Campania ospiterà la partita Palmese-Casarano, valevole per la ventunesima giornata del Girone H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. Per la capolista Casarano sarà una trasferta dalle mille insidie.

La Palmese si ritrova di fatto all’ottavo posto e non perde da tre partite. Motivo per cui la squadra campana, spinta dal proprio pubblico, potrebbe creare non pochi grattacapi alla capolista. Ad ogni modo sembra poco plausibile che il Casarano incontri un’altra battuta di arresto dopo aver pareggiato con il Martina Calcio. Nonostante quindi la difficoltà della sfida, gli ospiti dovrebbero alla fine uscire vittoriosi da questa sfida.

Il fischietto Leonardo Leorsini appartenente alla sezione di Terni dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Giovanni Fiordi proveniente da Gubbio, mentre il secondo assistente sarà Francesco Foglietta di Foligno.

La presentazione del match

QUI PALMESE – Il tecnico Teore Sossio Grimaldi dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-3. In porta ci sarà Pollini, con Magliocca, Puca, Galeotafiore e Tiberti a difesa. A centrocampo ci saranno Fusco, Ceparano e Ceccarelli, mentre avanti il tridente offensivo sarà formato da Peluso, Volpe e Santarpia.

QUI CASARANO – Il tecnico Vito Di Bari dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-3. In porta ci sarà Fernandes, con Martinenko, Rizzo, Legittimo e Valentino a difesa. In mediana ci saranno Cerutti, Ganfornina e Teijo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Versienti, Saraniti e Loiodice.

Le probabili formazioni

PALMESE (4-3-3): Pollini; Magliocca, Puca, Galeotafiore, Tiberti; Fusco, Ceparano, Ceccarelli; Peluso, Volpe, Santarpia. Allenatore: Teore Sossio Grimaldi.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino; Cerutti, Ganfornina, Teijo; Versienti, Saraniti, Loiodice. Allenatore: Vito Di Bari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire la partita tra Palmese e Casarano in televisione, ma sarà possibile rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta testuale.