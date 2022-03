Pescara – Cesena: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Cesena del 14 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie C 2021/2022

PESCARA – Martedì 15 marzo, alle ore 21, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Cesena, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dalla successo esterno di misura contro l’Olbia e sono terzi, a pari merito con l’Entella, a quota 53 punti e con un cammino di quattordici partite vinte, undici pareggiate e sei perse, con quarantaquattro reti segnate e trentatré incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta siglando sette reti e incassandone quattro. I romagnoli vengono dal successo ottenuto sul campo della Pistoiese e sono terzi in classifica con 58 punti, frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, con quarantadue gol fatti e ventidue subiti. Il bilancio del Cesena nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitte con cinque gol fatti e tre subiti. All’andata, lo scorso 8 novembre, finì 1-0 in favore della squadra di Viali. A dirigere il match sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo ufficiale Simone Pistarelli della sezione di Fermo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dalle ore 21 le azioni salienti del match.

PESCARA:. A disposizione:



CESENA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri recupera Drudi, che ha scontato la giornata di squalifica. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Illanes e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Ferrari.

QUI CESENA – Indisponibili Rigoni, Missiroli, Calderoni, Mulé e Zecca. Probabile modulo 4-3-2-1 con Nardi tra i pali e difesa composta da Candela, Gonnelli, Brambilla e Favale. A centrocampo Pogliano, Steffé e Ardizzone. Sulla trequarti Caturano, di supporto alle punte Bortolussi e Pierini.

Le probabili formazioni di Pescara – Cesena

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti, Ferrari. Allenatore: Auteri

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Brambilla, Favale; Pogliano, Steffè, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. Allenatore: William Viali.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport 258 e, per gli abbonati Sky, in streaming, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.