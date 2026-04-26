Picerno e Sorrento si annullano: al “Curcio” finisce 0-0 tra equilibrio e poche emozioni

Diretta Picerno-Sorrento di Domenica 26 aprile 2026: gara bloccata e poche occasioni da gol. Campani solidi, lucani pericolosi solo a tratti

PICERNO – Nessun gol e poche emozioni al “Donato Curcio”, dove Picerno e Sorrento si dividono la posta in palio al termine di una gara equilibrata e molto tattica. Le due squadre hanno privilegiato compattezza e ordine difensivo, concedendo pochissimo e lasciando raramente spazio alle giocate individuali.

Tabellino

PICERNO: Summa E. (dal 43′ st Esposito A.), Abreu L., Bassoli A., Bellodi G., Cardoni K., Djibril M., Gemignani A., Marino A. (dal 23′ pt Maiorino P.), Pugliese S. (dal 1′ st Coppola G.), Rillo F., Salvo G. (dal 24′ st Bocic M.). A disposizione: Baldassin L., Bianchi S., Bocic M., Coppola G., Esposito A., Esposito E., Guadagni G., Maiorino P., Marcone R., Pistolesi F., Scalcione G., Tolovan R.

SORRENTO: Harrasser S., Cangianiello S. (dal 45’+3 st Tonni M.), Capezzi L., Crecco L., D’Ursi E., Diop S., Fusco F., Portanova D. (dal 37′ st Paglino S.), Ricci F. (dal 17′ st Potenza A.), Sabbatani A. (dal 37′ st Esposito M.), Solcia D.. A disposizione: Colombini L., Crisci A., D’Aniello A., Del Sorbo L., Di Somma V., Esposito M., Milan M., Paglino S., Pollio V., Potenza A., Ricercato R., Russo N, Santini C., Tonni M.

Reti: –

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Mattia Nigro della Sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino proveniente da Reggio Calabria e Alberto Callovi appartenente alla Sezione di San dona’ di Piave. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro Gabriele Totaro della Sezione di Lecce, mentre al VAR prenderà posto Steven La Regina di Battipaglia. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

Domenica 26 aprile 2026, lo Stadio Comunale Donato Curcio ospiterà la partita Picerno-Sorrento, sfida valida per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

Nel match tra Picerno e Sorrento, nessuna delle due squadre parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Picerno è al quattordicesimo posto grazie a 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte, segno di un discreto cammino. Il Sorrento, invece, si ritrova al sedicesimo posto dopo 9 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia ottimale. Alla luce dei dati, le due squadre sono protagoniste di un cammino molto simile in classifica, ma i padroni di casa parttono leggermente favoriti grazie al fattore campo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Picerno, con 43 gol segnati e 55 subiti, presenta una differenza reti di -12. Allo stesso tempo, il Sorrento ha un record di 39 gol segnati e 55 subiti, con una differenza di -16. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano una leggera superiorità dei padroni di casa sul piano offensivo e una fragilità difensiva pressoché identica, che rende il confronto complessivamente molto bilanciato.

Segno di questo equilibrio è la difficoltà dei bookmaker nel delineare un chiaro favorito, ad indicare che le probabilità assegnate alle due squadre risultano molto ravvicinate e la partita viene quindi valutata come estremamente aperta, senza elementi sufficienti per sbilanciare nettamente il pronostico e formulare, di conseguenza, delle quote.

COME ARRIVA IL PICERNO – Il tecnico De Luca dovrebbe affidardi al 3-4-1-2. Marcone a difesa della porta; Del Fabro, Bassoli e Bellodi a completare il pacchetto difensivo; Djibril, Baldassin, Franco e Gemignani in mediana; Pugliese a fare da rifinitore a Abreu e Cardoni. Tale modulo è pensato per sfruttare le fasce, utilizzare il trequartista per collegare il gioco e supportare le due punte.

COME ARRIVA IL SORRENTO – Il tecnico Serpini dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Harrasser, con Colombini, Solcia e Saer Diop in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Denis Portanova, Cuccurullo, Capezzi e F. Ricci, Crecco. Coppia di attacco formata da D’Ursi e Sabbatani. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

PICERNO (3-4-1-2): Marcone; Del Fabro, Bassoli, Bellodi; Djibril, Baldassin, Franco, Gemignani; Pugliese; Abreu, Cardoni. Allenatore: De Luca.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Colombini, Solcia, Saer Diop; Denis Portanova, Cuccurullo, Capezzi, F. Ricci, Crecco; D’Ursi, Sabbatani. Allenatore: Serpini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Picerno e Sorrento in televisione su Sky Sport (canale 259) e Now, opppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.