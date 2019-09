Serie B, Pisa – Cremonese 4-1: il tabellino

Prestazione superlativa del Pisa che all’Arena Garibaldi doma la Cremonese con la più bella prestazione di questo avvio di stagione: geometrie, ritmo, cattiveria agonistica, furbizia. Partita totale degli uomini in maglia nerazzurra che surclassano una delle corazzate della Serie B.

Primo tempo travolgente da parte dei padroni di casa che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio di un solo gol. Meriterebbero almeno due gol di scarto. L’imprecisione di Verna e la sfortuna di Marconi impediscono al Pisa di sbloccare la gara nella prima mezzora di gioco. La Cremonese è tutta in un destro strozzato di Kingsley che non da problemi ai neroazzurri, che riescono a far esplodere lo stadio con la combinazione perfetta fra Marin e Masucci.

Il secondo tempo è più bello del primo. Il Pisa domina totalmente la Cremonese sotto tutti gli aspetti e nel giro di cinque minuti chiude virtualmente i conti. Prima è Marconi che con un tiro a giro, in contropiede, manda la palla a in rete sul secondo palo. Poi Lisi conquista il rigore che ancora Marconi trasforma. La fiammata della Cremonese è debole, soltanto la temporanea inferiorità numerica dovuta all’uscita dal campo di De Vitis consente ai lombardi di trovare la difesa del Pisa fuori posizione, favorendo il gol di Mogos. La squadra di D’Angelo non si demoralizza e nel finale di gara chiude definitivamente i conti con Verna, bravo a trovare la rete al terzo tentativo personale.

Pisa – Cremonese 4-1: il tabellino della partita

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (65′ Varnier), Meroni (72′ Birindelli); Belli, Marin (55′ Siega), Gucher, Verna, Lisi; Marconi, Masucci. A disposizione: Perilli, Izzillo, Di Quinzio, Minesso, Pinato, Ingrosso, Asencio, Fabbro, Fischer. Allenatore: D’Angelo

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Kinglsey (62′ Deli), Castagnetti, Valzania, Migliore (75′ Palombi); Ceravolo (57′ Soddimo), Ciofani. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Arini, Deli, Ravanelli, Zortea, Renzetti. Allenatore: Rastelli.

Stadio: Arena Garibaldi – Romeo Anconetani

Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: 32′ Masucci, 51′ e 57′ su rig. Marconi, 64′ Mogos, 85′ Verna

Ammoniti: Castagnetti, Lisi, Kinglsey, Valzania, Birindelli

Espulsioni: –

Recupero: 0′ minuti nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.