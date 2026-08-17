Pisa-Empoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Empoli di Lunedì 17 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

PISA – Lunedì 17 agosto 2026, alle 18, alla Cetilar Arena-Romeo Anconetani, andrà in scena il derby toscano Pisa-Empoli, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente affronterà ai sedicesimi di finale la Fiorentina, che ha già eliminato il Benevento.

Il Pisa di Paolo Bianco ha vissuto invece un precampionato brillante. Il ritiro di Morgex ha restituito una squadra aggressiva, capace di segnare con continuità e di mantenere ritmi alti. Dopo la goleada al Pavia e l’unico passo falso contro la Pro Vercelli, i nerazzurri hanno firmato il risultato più rumoroso dell’estate: il 4-1 rifilato al Bologna, a domicilio, l’8 agosto.

L’Empoli di Guido Pagliuca ha lavorato su una rosa giovane. Le amichevoli hanno mostrato ordine ma anche una certa difficoltà nel trovare il gol. Le vittorie contro Castelfiorentino United e Virtus Entella hanno dato segnali incoraggianti, mentre il pari con lo Spezia ha rappresentato il primo test probante. L’1-1 di Livorno, nell’ultima uscita, ha confermato una squadra solida ma ancora poco incisiva negli ultimi metri.

A dirigere il match sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Marco Ceolin della sezione di Treviso. Quarto ufficiale Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al VAR ci sarà Antonio Giua della sezione di Olbia mentre l’AVAR sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA-EMPOLI]

Convocati Pisa

Adrian Semper, Rosen Bozhinov, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Mehdi Leris, Henrik Meister, Matteo Tramoni, Ichem Ferrah, Ante Vukovic, Andrea Primasso, Felipe Loyola, Louis Buffon, Emanuele Rao, Tomas Esteves, Isak Vural, Leonardo Loria, Tommaso Marras, Jeremy Mbambi, Jacopo Frosali, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Gabriele Piccinini, Giuseppe Leone, Simone Zanon

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Il Pisa di Bianco dovrebbe scendere in campo un 4-3-3 con Semper tra i pali e una linea difensiva formata da Zanon, Caracciolo, Canestrelli e Leris. In mezzo, spazio a Piccinini, Loyola e Leone, mentre il tridente offensivo sarà composto da Marras, Moreo e Tramoni, con quest’ultimo pronto a muoversi tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra.

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli di Pagliuca risponderà con il 3-5-2. Seghetti difenderà la porta, protetto dal terzetto Indragoli, Curto e Tosto. A centrocampo agiranno Egan, Magnino, Yepes, Saporiti e Ceesay, chiamati a garantire densità e ritmo. Davanti, la coppia Distefano–Monaco guiderà l’attacco

Probabili formazioni

PISA (4-3-3): Semper; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Piccinini, Loyola, Leone; Marras, Moreo, Tramoni. Allenatore: Bianco

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Indragoli, Curto, Tosto; Egan, Magnino, Yepes, Saporiti, Ceesay; Distefano, Monaco. Allenatore: Pagliuca

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in chiaro da Canale 20 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.