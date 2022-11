Pordenone – Novara 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Novara di Sabato 19 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la quattordicesima giornata di Lega Pro

LIGNANO SABBIADORO – Sabato 19 novembre alle ore 14.30, allo stadio Guido Tghil di Lignano Sabbiadoro, il Pordenone di Domenico Di Carlo ospita il Novara di Roberto Cevoli nel match valido per la quattordicesima giornata del girone A di Lega Pro 2022/23.

RISULTATO IN DIRETTA: PORDENONE - NOVARA 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Pordenone e Novara, all'intervallo si resta sullo 0-0 di partenza. Meglio la squadra di casa come approccio al match in particolare in avvio dove ha cercato di schiacciare l'avversario ma con il passare dei minuto il match si è fatto più equilibrato. Piccolo break e torniamo per il secondo tempo 45' 2 minuti di recupero 45' giallo per fallo tattico di Khailoti 43' tentativo di Torrasi di testa in area su cross dalla sinistra di Benedetti ma tocco a lato 39' grande tentativo di Burrai con il destro di controbalzo quasi dal vertice destro dell'area, attento ad alzare sopra la traversa Desjardins! Nulla di fatto sul corner successivo 39' traversone di Rocca per Ciancio ma cross basso verso l'area intercettato dalla difesa 37' è la squadra di Di Carlo a fare la partita ma il Novara sta pian piano ricavando degli spazio anche per le manovre offensive. Gara che resta sostanzialmente in equilibrio 35' conclusione quasi dai 25 metri di Candellone, centrale, blocca Desjardins 33' si scalda Giorico precauzionalmente, prova a vedere se riesce a stare in campo Pinato 31' verticalizzazione molto precisa di Ciancio per Bortolussi che al limite dell'area prova a coprire la sfera ma perde palla, sul contropiede ci prova Pinato a concludere dalla distanza ma mira alta. Il giocatore si ferma dopo aver calciato, necessarie le cure mediche 29' Benedetti crossa dal vertice sinistro dell'area per il tentativo con il tacco di Candellone ma è impreciso 26' si accendono un pò gli animi in campo con Ciancio che va a muso duro su Benedetti. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce sia Bortolussi che Bartoli 25' giallo per Torrasi, è il primo a finire sul taccuino del direttore di gara 23' sugli sviluppi di una punizione prova Goncalves da fuori area palla a lato con ultima deviazione di un suo compagno di squadra 20' scontro tra Costa e Bruscagin, in campo i medici delle rispettive squadre ma nessun problema per entrambi i giocatori 19' spunto sulla sinistra, interviene Marginean sul fondo. Dal corner palla sul secondo palo per Pinato ma di testa alza la mira 17' cross basso di Pinato per l'inserimento di Dubickas in area ma ottimo inervento in anticipo di Khailoti, concesso l'angolo. Sugli sviluppi palla al limite per Burrai che non inquadra lo specchio della porta 15' cross in corsa di Benedetti dalla sinistra ma traiettoria troppo lunga che sfila sul secondo palo 14' conclusione un pò sbilenga di Torrasi che si era ben inserito nell'azione offensiva, si riparte con il possesso palla del Novara 11' cross di Goncalves a cercare il taglio sul primo palo di Bortolussi anticipato dalla difesa in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'azione 9' da Candellone a Dubickas, tentativo dal limite dell'area in posizione defilata e palla alta 7' pressione forte della squadra di casa in questi primi minuti di gioco, ospiti che stanno cercando di pungere con alcune verticalizzazioni al momento imprecise 5' dall'altra parte lancio di Goncalves ma sfera che si spegne in fallo laterale 3' punizione di Burrai che cerca il taglio di un compagno in area, allontana la difesa 1' subito un corner per la squadra di casa: batte Burrai verso il primo palo ma viene fischiato un fallo in attacco Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pordenone nella classica maglia neroverde, Novara in maglia sfondo chiaro Pordenone e Novara in campo, tutto pronto all'inizio dei questo big match di giornata. Benvenuti alla diretta di Pordenone - Novara, incontro valido per la 14esima giornata del campionato di Serie C. TABELLINO PORDENONE (4-3-1-2): Martinez; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas. A disposizione: Festa, Giust, Giorico, Piscopo, Palombi, La Rosa, Biondi, Ingrosso, Pirrello, Baldassar, Bottani. Allenatore: Di Carlo NOVARA (3-5-2): Desjardins; Benalouane, Carillo, Khailoti; Cianco, Masini, Marginean, Rocca, Goncalves; Tavernelli, Bortolussi. A disposizione: Pissardo, Menegaldo, Urso, Bonaccorsi, Galuppini, Diop, Gonzalez, Ranieri, Buric, Calcagni, Amoabeng. Allenatore: Cevoli Reti: - Ammonizioni: Torrasi, Bortolussi, Bartoli, Khailoti Recupero: 2 minuti nel primo tempo

Presentazione del match

I Ramarri del Noncello invece arrivano al match di sabato con la consapevolezza della prima della classe: il Pordenone infatti si trova al primo posto di questo girone della terza categoria italiana con ventisei punti, a due lunghezze dal Renate. Sicuramente l’allenatore Di Carlo non vorrà cali di attenzione vista la posizione dell’avversario di questa sfida e vorrà continuare la striscia di vittorie consecutive iniziata con la Pergolettese tre giornate fa, proseguita con il Lecco, e portata avanti contro il Piacenza. Per difendere il primo posto e restare in solitaria alla testa della classifica sperando in un risultato diverso dalla vittoria del Renate, il mister si affiderà alle sue stelle più splendenti, ovvero Edgaras Duninckas, a quota quattro reti stagionali in campionato e reduce dalla doppietta contro il Lecco e dal gol contro il Piacenza, e a Marco Pinato, attaccante classe ’95 che si sta prendendo per ora il titolo di capocannoniere della squadra con quattro reti (fatto che dimostra come questa squadra riesca a portare al gol tante persone e che non abbia un vero e proprio bomber) e anche lui a segno nella sfida contro il Lecco.

I Gaudenzani arrivano al match di sabato contro la capolista con un ottimo periodo di risultati, caratterizzato da tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite, che ha scacciato un periodaccio per la squadra piemontese, con quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa. I piemontesi cercheranno di attaccare la prima posizione in questo big match tra la prima e terza per provare ad agganciare la squadra che comanda la classifica del girone A di Lega Pro, anche perché una sconfitta potrebbe significare il sorpasso di molte inseguitrici, dato che il settimo posto dista solamente 3 lunghezze. Per mantenere il terzo posto e attaccare le posizioni avanti, mister Cevoli si affiderà ai suoi giocatori migliori, dunque spazio a Francesco Galoppìni, attaccante italiano classe ’93 con tre reti in stagione e alla ricerca di continuità, e Camillo Tavernelli, classe ’99 con le stesse reti del compagno, e con tanta voglia di fare il salto di qualità per andare a giocare in leghe con un panorama migliore.

QUI PORDENONE – Mister Di Carlo continuerà con il 4-3-1-2. In porta confermato Festa, difesa a quattro formata da Bruscagin, Ajeti, Bassoli e Benedetti, davanti a loro il trio di mediani con Torrasi, Burrai e Pinato, mentre Zammarini sosterrà la coppia formata da Dubickas e Candellone.

QUI NOVARA – Mister Cavoli si affiderà al suo solito 3-5-2, con Desjardins in porta, difesa a tre composta da Carillo, Benalouane e Khailoti, a centrocampo agiranno Masini, Calagni e Marginean, mentre sulle fasce ci saranno Ciancio e Goncalves. In attacco spazio alla coppia Tavernelli – Bortolussi.

Le probabili formazioni di Pordenone – Novara

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Dubickas, Candellone. Allenatore: Di Carlo.

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Carillo, Benalouane, Khailoti; Ciancio, Masini, Calagni, Marginean, Goncalves; Tavernelli, Bortolussi. Allenatore: Cavoli

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Pordenone – Novara valido per la tredicesima giornata del girone A di Lega Pro 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc, e in diretta TV su Sky Sport al canale 254, con l’opzione di poterla guardare anche su SkyGo se siete fuori casa.