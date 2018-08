Pronostici dell’11 agosto: calcio belga e olandese in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata ai campionati belga e olandese

I pronostici di sabato 11 agosto riguardano la Jupiler League e l’Eredivisien: il primo alla terza giornata, l’altro in fase di avvio.

Complessivamente sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Standard Liegi-Cercle Brugge 1 (ore 18)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato belga. Lo Standard Liegi proviene dal pareggio casalingo contro l’Ajax e in classifica ha 4 punti. Stesse lunghezze per il Cercle Brugge, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Lokeren.

St. Truiden-Sporting Lokeren goal (ore 20)

Incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato belga. Il St. Truiden proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo del Genk e in classifica ha 2 punti. Ancora a quota zero il Lokeren.

Zulte Waregem-Eupen over 2,5 (ore 20)

Match valido per la terza giornata del massimo campionato belga. Lo Zulte Waregem pareggio rimediato in trasferta sul campo del Gent e in classifica ha 2 punti. Ancora a quota zero l’Eupen.

Excelsior-Fortuna Sittard goal (ore 18.30)

Tra le gare in programma per la prima giornata del massimo campionato olandese c’è Excelsior-Fortuna Sittard. Sfida salvezza.

Ajax-Heracles Almelo over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato olandese. Tradizione favorevole ai padroni di casa.

Psv Eidhoven-Utrecht 1 (ore 20.45)

E per finire, sempre per la prima giornata del massimo campionato olandese, Psv Eindhovem-Utrecht, con i padroni di casa in cerca di rivencita dopo la sconfitta in Supercoppa.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 agosto 2018

Standard Liegi-Cercle Brugge 1 (1,35)

St. Truiden-Sporting Lokeren goal (1,65)

Zulte Waregem-Eupen over 2,5 (1,50)

Excelsior-Fortuna Sittard goal (1,55)

Ajax-Heracles Almelo over 2,5 (1,27)

Psv Eidhoven-Utrecht 1 (1,40)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 92 euro