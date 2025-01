I consigli del giorno 14 gennaio 2025 sono dedicati ai recuperi della 19ma giornata di Serie A e le gare della 2ma giornata di Premier League

Martedì 14 gennaio si giocano i recuperi della diciannovesima giornata di Serie Ae le gare valide per la ventunesima giornata di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Como-Milan 2 (ore 18.30)

Gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. I lariani vengono dall’1-2 rimediato all’Olimpico contro la Lazio e sono quindicesimi con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, ventuno gol fatti e trentuno subiti. I rossoneri sono reduci dall’1-1 casalino contri il Cagliari e sono ottavi a quota 28. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, sette pareggiate e quattro perse, ventisette reti realizzate e diciotto incassate.

Atalanta-Juventus 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Gli orobici vengono dallo 0-0 rimediato sul campo dell’Udinese e sono terzi a-5 dalla capolista Napoli con 42 punti, frutto di tredici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, quarantatré gol fatti e venti subiti. I bianconeri sono reduci dall’1-1 nel Derby della Mole contro il Torino e sono quinti a quota 33. Il loro percorso racconta di sette partite vinte e dodici pareggiate e quattro perse, trentuno reti realizzate e sedici incassate.

Brentford-Manchester City 2 (ore 20.30)

Match valido per la ventunesima giornata di Premier League. Il Brentford viene dalla vittoria esterna per 0-5 contro il Southamptoh ed é undicesimo con 27 punti. Il Valladolid é reduce dal successo casalingo per 4-1 contro il West Ham ed é sesto a quota 34.

Chelsea-Bournemouth 1 (ore 20.30)

Match valido per la ventunesima giornata di Premier League. Il Chelsea viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Crystal Palace ed é quarto con 36 punti. Il Bournemouth é reduce dal successo casalingo di misura contro l’Everton ed é settimo a quota 33.

West Ham-Fulham 2 (ore 20.30)

Match valido per la ventunesima giornata di Premier League. Il West Ham viene dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Manchester City ed é quattordicesimo con 23 punti. Il Fulham é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Ipswich ed é nono a quota 30.

Nottingham-Liverpool 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventunesima giornata di Premier League. Il Nottingham viene dalla vittoria esterna per 0-3 contro il Wolverhmpston ed é secondo con 40 punti a pari merito con l’Arsenal e a-6 dalla capolista Liverpool. I Reds sono reduci del 2-2 casalingo contro il Manchester City.

