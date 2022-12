I suggerimenti del giorno 2 dicembre 2022 sono dedicati ai Mondiali del Qatar e alla ventesima giornata della League One inglese

Tempo di ultimi verdetti per i Mondiali del Qatar. Venerdì 2 dicembre sono in programma altre quattro gare relative alla terza e ultima fase a gironi. Si gioca anche per la ventesima giornata della League One inglese. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Corea del Sud – Portogallo 2 (ore 16)

Match valido per la seconda giornata del girone H dei Mondiali del Qatar. Sfida tra due squadre che sono ancora a caccia della qualificazione agli ottavi di finale della competizione iridata. Le Aquile Bianche sono ultime con un solo punto dopo aver pareggiato con il Camerun 3-3 e perso 2-0 contro il Brasile; sono arrivate al Mondiale dopo aver ottenuto la promozione in Lega A nella Nations League dopo aver vinto il girone di quest’anno, dopo essere rimasta imbattuta nel proprio girone di qualificazione per i mondiali con sei vittorie e due pareggi. Gli elvetici sono a quota 3, frutto del successo di misura contro il Camerun; hanno invece perso con lo stesso risultato dal Brasile. La Svizzera si é presentata all’appuntamento dopo aver avuto la meglio sull’Italia nel girone di qualificazione. Il miglior risultato conseguito nelle fasi finali del campionato del mondo è l’approdo ai quarti di finale nel 1934, nel 1938 e nel 1954, nell’edizione giocata in casa. Attualmente occupa la quattordicesima posizione nella classifica mondiale FIFA.

Ghana – Uruguay 2 (ore 16)

Match valido per il Girone H della fase a gironi dei Mondiali del Qatar. Il Ghana viene dal successo per 3-2 contro la Corea del Sud mentre nella prima giornata aveva perso con lo stesso risultato contro il Portogallo; ora si trova a quota 3, a -3 dal lusitani, e con due lunghezze di vantaggio sulle altre due squadre componenti il girone e per accedere agli ottavi di finale potrebbe anche accontentarsi di un pareggio purché la Corea del Sud non batta il Portogallo con un risultato che le consenta una differenza reti migliore. É tornato a partecipare al Mondiale dopo otto anni di assenza; occupa soltanto il sessantunesimo posto nella graduatoria mondiale FIFA. L’Uruguay ha perso 2-0 contro il Portogallo e pareggiato contro la Corea del Sud: per passare il turno deve vincere e, qualora la Corea del Sud dovesse battere il Portogallo, sperare in una miglior differenza reti. La Celeste aveva staccato il pass piazzandosi al terzo posto nel girone sudamericano di qualificazione. Ha vinto il Mondiale nel 1930 e attualmente occupa la tredicesima posizione nella classifica mondiale FIFA.

Camerun – Brasile 2 (ore 20)

Gara valida per la Terza giornata del girone H dei Mondiali del Qatar. Il Camerun, dopo il 3-3 contro la Serbia che ha riscattato la sconfitta contro la Svizzera nella gara di esordio, è ancora in corsa per un posto agli ottavi di finale della competizione iridata.Il Brasile, invece, é già qualificato alla fase a eliminazione diretta grazie all’1-0 alla Svizzera e al 2-0 contro la Serbia.

Serbia – Svizzera 1 (ore 20)

Bolton – Bristol Rovers 1 (ore 20.45)

Match valido per la ventesima giornata della League One inglese.

Plymouth – Port Vale 1 (ore 20.45)

Match valido per la per la ventesima giornata della League One inglese. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 3-2 contro il Barrow e sono quinti con 31 punti. A quota 24 gli ospiti, quindicesimi e reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Boreham Wood.

