Pronostici del 28 giugno dedicati a Mondiali e Europa League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata ai gironi G e H dei Mondiali di Russia e al primo turno preliminare di Europa League

Anche per la giornata di giovedì 28 giugno i pronostici riguardano i Mondiali di Russia 2018 con le gare valide per i gironi G e H che ci diranno chi strapperà il pass per gli ottavi di finali. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio le quattro partite del giorno unitamente a due incontri relativi al primo turno preliminare dell’Europa League 2018/2019.

Giappone-Polonia gol (ore 16)

Sfida valida per il Gruppo H. Il Giappone ha 4 punti in classifica, a pari merito col Senegal e uno in più della Colombia e si gioca la qualificazione. La Polonia, dopo le sconfitte contro Senegal e Colombia, è già matematicamente eliminata.

Senegal-Colombia gol (ore 16)

Match valido per la terza giornata del Gruppo H. Sfida decisiva per entrambe per il prosieguo nella competizione. Gli africani hanno quattro punti, frutto del successo contro la Polonia e del pareggio col Giappone. Quattro lunghezze anche per i sudamericani che hanno vinto contro la Polonia dopo aver perso all’esordio contro il Giappone. Per passare il turno entrambe devono vincere o pareggiare. In caso di sconfitta entra in gioco tutta una serie di combinazioni che va a interessare anche la differenza reti

Inghilterra-Belgio over 2,5 (ore 20)

Mondiale di Russia 2018, Girone G. In palio c’è la prima posizione visto che le due Nazionali hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Gli inglesi, dopo aver battuto all’ultimo secondo la Tunisia, hanno vinto facile contro Panama (6-1). Contro la squadra panamense tre reti anche per il Belgio, vittorioso anche contro la Tunisia. Le due squadre sono appaiate in classifica ma al momento l’Inghilterra sarebbe avanti grazie al fair-play. Per arrivare al primo posto, invece, il Belgio deve vincere.

Panama-Tunisia 2 (ore 20)

Sfida tra due squadre che sono già state eliminate dalla competizione. Entrambe sono a quota zero nel Gruppo G dopo essere state sconfitte da Inghilterra e Belgio.

B36 Torvshan-Saint Josephs 1 (ore 20)

Gara valida per il primo turno preliminare dell’Europa League 2018/19, gara di andata. Di fronte il B36 Torvshan, squadra delle Isole Far Oer e il Saint Josephs, che invece proviene da Gibilterra.

Tre Fiori-Bala Town 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il primo turno preliminare dell’Europa League, gara di andata. Di fronte il Tre Fiori, squadra del San Marino e il Bala Town, che invece proviene dal Galles.

