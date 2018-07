Pronostici del 30 luglio: calcio estero in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai campionati svedesi, rumeno e francese

Al centro dei pronostici di lunedì 30 luglio ci sono i campionati svedesi, rumeno e francese. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Vejle-Aarhus goal (ore 17)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato danese. Il Vejle proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Brondby e in classifica è terzo con 4 punti. Due lunghezze in meno per l’Aarhus, reduce dal pari interno con il Nordsjaelland.

Voluntari-Cs Gaz Metan over 2,5 (ore 17)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato rumeno. Sfida tra due squadre che, nella gara di esorfio, hanno, rispettivamente, perso in trasferta sul campo della Dinamo Bucuresti e vinto in casa contro il Concordia.

Trelleborgs-Hammarby 2 (1,62) goal (ore 19)

Partita valida per la quindicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Trelleborgs proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Ostersunds e in classifica è terzultimo con 12 punti. Diciotto lunghezze in più per l’Hammarby, secondo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Dalkurd.

Brest-Metz over 2,5 (ore 20.45)

Posticipo della prima giornata della seconda divisione francese. Il Brest è appena retrocesso mentre il Metz ha visto sfumare ai playoff le speranze di promozione.

Concordia-Fc Vitorul over 2,5 (ore 20)

Anche Concordia-Vitorul è una gara valida per la seconda giornata del massimo campionato rumeno. Sfida tra due squadre che hanno perso la gara di esordio.

Orgryte-Eskilstuna goal (ore 19)

E per finire Orgryte-Eskilstuna, valida per la sedicesima giornata del massimo campionato svedese. I padroni di casa provengono dal pareggio casalingo contro il Karlstad e in classifica sono sesti con 25 punti. Due lunghezze in più per gli ospiti, quarti e reduci dal pari interno contro l’Orgryte.

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 466 euro