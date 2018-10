Pronostici del 7 ottobre dedicati all’8° giornata di Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente all’ottava giornata del campionato di Serie A

I pronostici di domenica 7 ottobre riguardano esclusivamente incontri dell’ottava giornata di Serie A. In totale sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Genoa – Parma 1 (ore 12.30)

Il Genoa proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Frosinone, la seconda consecutiva dopo quella casalinga contro il ChievoVerona nel turno infrasettimanale. In classifica ora ha 12 punti ma con la gara contro il Milan ancora da recuperare. Due lunghezze in meno per il Parma, reduce dal successo al Tardini contro l’Empoli.

Atalanta – Sampdoria under 2,5 (ore 15)

L’Atalanta, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Fiorentina, riceve la Sampdoria, fresca di vittoria casalinga contro la Spal. Gli orobici in classifica hanno 6 punti, i blucerchiati cinque lunghezze in più.

Lazio – Fiorentina no goal (ore 15)

La Lazio proviene dalla sconfitta rimediata nel derby contro la Roma (e dal 4-1 subito in Europa League dall’Eintracht Francoforte) e in classifica ha 12 punti. Una lunghezza in più per la Fiorentina, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Atalanta.

Milan – ChievoVerona over 2,5 (ore 15)

Il Milan, dopo aver espugnato il campo del Sassuolo con un sonoro 1-4, cerca il bis contro il Chievo, fanalino di coda del torneo e, dopo la penalizzazione, ancora a quota -1. I rossoneri in classifica hanno 9 punti a devno recuperare la partita casalinga contro il Genoa.

Napoli – Sassuolo 1 (ore 18)



Il Napoli ospita il Sassuolo e tenta di non perdere ulteriore terreno dalla Juventus, considerato che giocherà conoscendo già il risultato della Dacia Arena. Dopo la sconfitta subita dai bianconeri nello scontro diretto i partenopei hanno 15 punti, mentre i neroverdi sono a quota 13.

Spal – Inter 2 (ore 20.30)

Per l’Inter potrebbe arrivare il quarto successo di fila mentre la Spal vuole evitare la quarta sconfitta consecutiva. I nerazzurri hanno 13punti, gli estensi quattro lunghezze in meno.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 ottobre 2018

Genoa – Parma 1 (1,80)

Atalanta -Sampdoria under 2,5 (2,02)

Lazio – Fiorentina no goal (2,10)

Milan – ChievoVerona over 2,5 (1,57)

Napoli – Sassuolo 1 (1,33)

Spal – Inter 2 (1,63)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 260 euro