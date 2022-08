I suggerimenti del giorno lunedì 8 agosto 2022 sono dedicati alla Copa de la Liga Profesional Argentina e alla Coppa Italia

Lunedì 8 agosto si gioca per la dodicesima giornata de la Liga Profesional Argentina e per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Newells Old Boys – Colon 1 (ore 00.00)

Gara invalida per la dodicesima giornata della Copa de la Liga Profesional. I padroni di casa sono tredici con 16 punti, gli ospiti ventunesimi a quota 16.

Central Cordoba – Defensa y Justicia 1 (ore 16)

Incontro valido per la dodicesima giornata della Copa de la Liga Profesional. I padroni di casa sono venticinquesimi con 11 punti, gli ospiti diciassettesimi a quota 14.

Genoa – Benevento 1 (ore 17.45)

Gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Entrambe le squadre si apprestano ad affrontare il torno cadetto con l’ambizione di risalire in Serie A. Il Genoa, neoretrocesso, a luglio ha perso contro Lucerna (2-0) e Maiorca (1-0); il 4-1 rifilato alla Lazio, con tripletta del nuovo acquisto Coda, ha fatto ben sperare gli uomini di Blessin, che esordiranno il 13 agosto sul campo di un’altra neoretrocessa, il Venezia. Il Benevento nella passata stagione si é fermato ai playoff e vuole riprovarci quest’anno; debutterà sabato prossimo allo Stadio Vigorito contro il Cosenza.

Modena – Sassuolo 2 (ore 18)

Gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Il Modena, neopromosso in Serie B, nel primo turno ha eliminato il Catanzaro grazie alle reti di Silvestri, Diaw e Magnino; esordirà nel torneo cadetto il 13 agosto in casa contro il Benevento. I neroverdi hanno già avuto la meglio sul Sudtirol al primo turno; debutteranno nel campionato di Serie A il 14 agosto all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Cremonese – Ternana 1 (ore 21)

Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. La Cremonese, neopromossa in Serie A dopo ventisei anni di cadetteria, esordirà al Franchi di Firenze domenica 14 agosto. La Ternana riparte dall’ottimo decimo posto dell’ultimo campionato; debutterà il 14 agosto ad Ascoli.

Bologna – Cosenza 1 (ore 21.15)

Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Per i felsinei l’esordio in campionato é in programma domenica 14 agosto alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Intanto voci insistenti di mercato delle ultime ore danno Arnautovic partente, con probabile destinazione Manchester United; il club rossoblù, però, smentisce e continua a dichiarare incedibile l’attaccante austriaco. Il Cosenza di Dionigi si appresta ad affrontare il torneo cadetto: debutterà al “Vigorito” contro il Benevento, che lo ha già battuto di misura in amichevole qualche settimana fa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 agosto 2022