I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì sono dedicati alla prima giornata di Ligue 1 e Premier League e alla terza di Ligue 2

Venerdì 9 agosto prendono il via Ligue 1 e Premier League ma si gioca anche la terza giornata della Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Monaco – Lione 2 (ore 20.45)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Il Monaco deve riscattare la passata stagione, che lo ha visto chiudere a soli due punti dalla zona playout. Il Lione invece vuole confermare il terzo posto dell’ultima annata.

Liverpool – Norwich 1 (ore 21)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool deve riscattare immediatamente la sconfitta subita dal Manchester City nella Community Shield ha buone chance di farlo contro la neopromossa Norwich, vincitrice dell’ultima Championship.

Sparta Rotterdam – Venlo over 2,5 (ore 20)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato olandese. Nella gara di esordio lo Sparta Rotterdam ha pareggiato in trasferta sul campo del Feyenoord mentre il Venlo ha vinto in casa contro il Waalwijk.

Nancy – Lorient 2 (ore 20)

Incontro valevole per la terza giornata del campionato cadetto francese. Il Nancy proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Valenciennes e in classifica ha 2 punti. A punteggio pieno il Lorient.

Sochaux – Auxerre under 2,5 (ore 20)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto francese. Il Sochaux proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Paris FC e in classifica ha 2 punti. Una lunghezza in più per l’Auxerre, reduce dalla vittoria casalinga contro il Le Mans.

Troyes – Le Havre 1 (ore 20)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto francese. Il Troyes proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Clermont e in classifica ha 3 punti. Una lunghezza in meno per il le Havre, reduce dal pareggio casalingo contro il Niort.

