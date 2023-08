I consigli del giorno 13 agosto 2023 sono dedicati alla prima giornata dei massimi campionati inglese, spagnolo e francese

Domenica 13 agosto prima giornata per Premier League, Liga e Ligue 1. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Brentford – Tottenham 2 (ore 15)

Gara valida per la prima giornata di Premier League. Un derby londinese che mette di fronte il brendford, che nella scorsa stagione, ha sfiorato la qualificazione in Conference League e il Tottenham, chiamato a riscattare una stagione opaca che lo ha visto fuori dalle Coppe Europee.

Chelsea – Liverpool 2 (ore 17.30)

Match valido per la prima giornata di Premier League. Il Chelsea deve riscattare una stagione disastrosa che lo ha visto chiudere al dodicesimo posto. Il Liverpool, invece, era arrivato quinto.

Celta Vigo – Osasuna 1 (ore 17)

Match valido per la prima giornata di Liga. Il Celta Vigo di Rafa Benitez, che viene da un’ottima fase pre-campionato, sfida l’Osasuna, pronto a cimentarsi nella prossima edizione di Conference League.

Villarreal – Betis 1 (ore 19)

Incontro valevole per la prima giornata di Liga. Il Villarreal, molto rinnovato nella formazione, riparte dal quinto posto della passata stagione sfida il Betis, che era arrivato sesto e che ha ritrovato la vecchia conoscenza Isco.

Getafe – Barcellona 2 (ore 21)

Incontro valevole per la prima giornata di Liga. Sulla carta dovrebbe essere tutto semplice per il Barcellona che nelle amichevoli pre-campionato ha perso soltanto per 4-2 contro l’Arsenal; il Getafe punta a una tranquilla salvezza.

Strasburgo – Lione1 (ore 20.45)

Posticipo della prima giornata di Ligue 1: di fronte due ex Campioni del mondo, Vieira e Blanc. Ma soprattutto due squadre che devono riscattare una stagione deludente.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 13 agosto 2023