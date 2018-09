Qualificazioni Europee, ufficializzata la lista delle 12 Azzurre

SPAGNA – Il tecnico della Nazionale Femminile di Futsal Francesca Salvatore, ha scelto le 12 giocatrici titolari che da domani affronteranno il torneo di qualificazione agli Europei in Spagna, rendendo note le ultime due esclusioni. Si tratta di Angelica Di Biase (Kick Off C5 Femminile) e Jessica Troiano (ASD Real Grisignano Calcio) che non faranno ritorno alle rispettive sedi, ma rimarranno aggregate al gruppo Azzurro per tutta la durata delle qualificazioni: il regolamento della UEFA autorizza la loro utilizzazione solo in caso di un infortunio che impedisca a una giocatrice titolare di proseguire la manifestazione.

Il torneo di qualificazione si svolge a Leganes (Madrid) e le Azzurre sono inserite nel Gruppo 1. Faranno il loro esordio domani, mercoledì 12 settembre (ore 16) con la Polonia; giovedì 13 (ore 18) affronteranno la Romania e sabato 15 settembre (ore 19) se la vedranno con le padrone di casa della Spagna. Le prime classificate dei quattro gironi si qualificheranno per la Fase finale dell’Europeo in programma dal 14 al 17 febbraio.