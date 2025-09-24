Reggina-Gelbison: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Gelbison di mercoledì 24 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Mercoledì 24 settembre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Gelbison, gara valevole per la quarta giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione amaranto reduce dal pari a reti inviolate nel derby disputato a Vibo Valentia con la Vibonese e dalla vittoria di misura strappata ai danni del Nissa (1-0) dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Castrumfavara (2-1).

Dall’altro lato, invece, la banda rossoblù che viene dalla prima battuta d’arresto in stagione arrivata tra le mura amiche con il Nissa (1-2) dopo il pari senza reti con il Paternò e il successo all’esordio con il Sambiase (2-0). Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico vengono da otto successi consecutivi con nove vittorie e un solo ko nel 2025, punteranno al secondo successo in campionato per riavvicinarsi al vertice della classifica.

I rossoblù, che in trasferta hanno raccolto appena due vittorie nel 2025 con tre sconfitte e cinque pareggi, vanno a caccia di riscatto per staccare una delle squadre più attrezzate del campionato. Gelbison e Reggina si sono affrontate nella passata stagione in Coppa Italia Serie D: il 20 novembrre 2024 ebbero la meglio gli amaranto (1-3). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mansour Faye della sezione di Brescia coadiuvato dagli assistenti Andrea Mapelli di Treviglio ed Edoardo Monelli di Busto Arsizio.

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro

Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

Le probabili formazioni di Reggina-Gelbison

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, Girasole D., Gatto; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Montalto, Di Grazia. Allenatore: Bruno Trocini

GELBISON (4-2-3-1): Corriere; Papaserio, Gorzelewski, Viscomi, Fernandez; Teijo, Gonzalez; Tilli, Russo, Liurni; Piccioni. Allenatore: Giuseppe Carcione.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it