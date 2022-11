Reggina – Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggina – Genoa di Lunedì 7 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

REGGIO CALABRIA – Lunedì 7 novembre, allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, la Reggina di Filippo Inzaghi affronterà il Genoa di Alexander Blessin nelposticipo della dodicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. S Gli amaranto devono ritrovare equilibrio e motivazioni per riprendere la loro corsa verso la promozione; sono quinti in classifica, a pari merito con un gruppetto folto di squadre e a otto lunghezze di distanza dalla capolista Frosinone, con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, venti reti realizzate (miglior attacco del torneo) e sei incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno perso te volte e vinto una soltanto. Di fronte i rossoblù, che dopo l’1-1 contro il Brescia, occupano la seconda posizione, a -5 dalla vetta della classifica. I loro 22 punti, quindici dei quali conquistati lontano da Marassi, sono il frutto di sei vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, quattordici gol fatti e otto subiti; non perdono dallo scorso 9 settembre. Sono ventisei i precedenti tra le due compagini con un bilancio di otto affermazioni per parte e dieci pareggi. L’ultimo confronto risale al lontano 5 aprile 2009 quando il Genoa espugnò il “Granillo” grazie a una rete di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna. A dirigere il match sarà l’arbitro internazionale Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Laudato; quarto uomo Pascarella. Alla VAR Minelli, assistito da Sacchi.

Presentazione del match

QUI REGGINA – Indisponibili l”ex Galabinov, Lombardi, Dutu e Santander. Inzaghi dovrebbe confermare il tradizionale modulo 4-3-3 con Ravaglia tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Gagliolo e Camporese e da Pierozzi e Di Chiara sulle fasce. A centrocampo Fabbian, Crisetig e Hernani; tridente offensivo formato da Cicerelli, Menez e Rivas.

QUI GENOA – Out Sturaro, Pajac e Badelj. Blessin dovrebbe rispondere con l’ormai tradizionale modulo 4-2-3-1 con Semper in porta e con una difesa composta dalla coppia centrale Bani-Dragusin e sulle fasce da Sabelli e Hefti. In mediana Frendrup e Strootman. Unica punta Coda, supportato dai trequartisti Yalcin, Aramu e Gudmunsson.

Le probabili formazioni di Reggina – Genoa

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Cicerelli, Ménez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: Alexander Blessin

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.