Reggina-Messina 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Messina di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Domenica 15 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Messina, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Manca sempre meno al derby dello Stretto. Non è più la sfida dei grandi palcoscenici e delle categorie che contano, ma quando si affrontano Reggina e Messina l’atmosfera cambia inevitabilmente. L’attesa cresce, la tensione si avverte nell’aria e anche una gara di serie D assume un significato diverso. Perché questa non è una partita qualunque: è il derby dello Stretto.

Per la Reggina, il ricordo dell’andata è ancora vivo. Quella sconfitta rappresentò probabilmente il punto più basso della stagione amaranto: una squadra fragile, impaurita, poco lucida e incapace di reagire a un Messina assemblato in pochi giorni ma capace di colpire e affondare. Un ko pesante, che fece rumore e segnò una svolta nel percorso degli amaranto. Da allora, però, lo scenario è cambiato. La formazione di mister Torrisi ha trovato equilibrio, solidità e continuità, come dimostra la decima vittoria nelle ultime undici gare ottenuta contro il Ragusa. Un rendimento che ha permesso agli amaranto di restare stabilmente agganciati alla parte alta della classifica, alimentando ambizioni e consapevolezza nei propri mezzi.

Queste le prime parole di mister Vincenzo Feola nella conferenza stampa pre-partita tra Reggina e Messina: “Partire subito in un derby e contro la Reggina, squadra costruita per vincere, non è facile. Tutte le partite hanno storia a sé, nel calcio niente è scontato e sono molto fiducioso. Ho trovato un gruppo di ragazzi che in questi 4 giorni hanno dimostrato di voler fare bene, hanno recepito e mi hanno seguito. Non metto le mani avanti, ci vuole tempo che non abbiamo, dobbiamo accelerare perché abbiamo l’obiettivo salvezza da raggiungere”. Le motivazioni del nuovo mister: “Ognuno di noi allenatore ha un’idea di gioco, la mia filosofia non è migliore di quella di altri. Ognuno vuole un tipo di calcio, imporre le proprie idee e metterle in campo. Io devo bilanciare le esigenze mie, della squadra e della classifica. Per me è un onore e un piacere allenare il Messina a cui in passato sono stato vicino, oggi è uno stimolo e una motivazione perché le grandi sfide mi sono sempre piaciute. Mi piacciono queste piazze con un campo pieno e anche essere contestato. Oggi Messina è top per un mio rilancio e per il rilancio del Messina calcio”.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-MESSINA]

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Adejo, D. Girasole, Distratto; Macrì, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia, Ferraro. A disposizione: Summa, Salandria, Verduci, Edera, Lanzillotta, Laaribi, Palumbo, Guida, Sartore. Allenatore: Torrisi

MESSINA (3-5-2): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Orlando, Garufi, Aprile, Saverino; Oliviero, Tedesco, Tourè. A disposizione: Sorrentino, Pedicone, Zucco,. Kaprof, Maisano, Zerbo, Werner, Roseti, Bonofiglio. Allenatore: Feola

Reti: al 40′ pt Tedesco

Ammononizioni: Bosia

Recupero:

Le formazioni ufficiali di Reggina-Messina

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Flavio Barbetti di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Simone Colella di Imperia.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina 1914 di Torrisi si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; linea difensiva composta da Distratto, Adejo, D. Girasole e Lanzillotta; davanti alla retroguardia agiscono Fofana e Laaribi; sulla trequarti operano Di Grazia, Ferraro e Ragusa a supporto dell’unica punta.

COME ARRIVA IL MESSINA – Il ACR Messina di Feola si dispone con il 3-4-3: tra i pali c’è Giardino; linea difensiva composta da De Caro, Trasciani e Bosia; a centrocampo agiscono Maisano, Saverino, Garufi e Pedicone; in attacco il tridente Tourè–Roseti–Oliviero guida la manovra offensiva.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro, Distratto, Adejo, D. Girasole, Lanzillotta; Fofana, Laaribi; Di Grazia, Ferraro, Ragusa. Allenatore: Torrisi.

MESSINA (3-4-3): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Maisano, Saverino, Garufi, Pedicone; Tourè, Roseti, Oliviero. Allenatore: Feola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Messina, valida per la ventiquattresima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ndiretta televisiva ma gratuitamente in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale della Federazione.