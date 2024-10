Reggina-Paternò: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Paternò di domenica 27 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita del Girone I di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 27 ottobre allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina–Paternò, gara valevole per la nona giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, gli amaranto reduci dalla seconda vittoria consecutiva ottenuta in maniera schiacciante sul campo dell’Enna (0-4). Dall’altro lato, invece, i rossoazzurri che vengono dal successo casalingo con l’Igea Virtus (1-0) dopo il pari senza reti di Ragusa. Reggina pronta ad andare a caccia del quarto risultato utile consecutivo tra le mura amiche – dove sono arrivati sette punti frutto di due vittorie, un pari e una sconfitta con la Scafatese (0-1) – per restare a contatto dalla vetta, distante appena due lunghezze dal quarto posto, e guadagnare ulteriori posizioni.

Paternò, invece, intenzionato a conquistare il secondo colpo esterno stagionale per provare a prendersi il quinto posto occupato dal Locri e distante un punto. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giovanni Matteo della sezione di Sala Consilina coadiuvato dagli assistenti Alessandro Liuzza di Milano e Pietro Tinelli di Treviglio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-PATERNO’]

REGGINA:. A disposizione:



PATERNò:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Reggina

Portieri: Katsaros, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Malara, Mariano

Centrocampisti: Barillà, Caruso, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

I convocati del Paternò

Portieri: Tosoni, Mileto

Difensori: Porcaro, Greco M., Marino, Asero, Catania, Prestigiacomo, Gullì, Pappalardo, Sinatra, Bertella

Centrocampisti: Sanseverino, Puglisi, Viglianisi, Marin, Greco C., Papito

Attaccanti: Guida, Elia, Pinotti

Le probabili formazioni di Reggina-Paternò

REGGINA (4-3-3): Lazar; Bonacchi, Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria, Urso; Provazza, Barranco, Ragusa. Allenatore: Pergolizzi

PATERNO’ (3-5-2): Mileto; Marino, Greco M., Porcaro; Sinatra, Sanseverino, Greco C., Viglianisi, Asero; Guida, Pinotti. Allenatore: Catalano

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it al prezzo di 7 euro a gara.