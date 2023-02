Reggina – Pisa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggina – Pisa di sabato 11 febbraio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B

REGGIO CALABRIA – Sabato 11 febbraio allo stadio Oreste Granillo , andrà di scena l’attesa sfida tra Reggina e Pisa, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 14:00, tra due formazioni accomunate dalla voglia di tornare a fare punti pesanti. La Reggina, nonostante gli ultimi due ko esterni rimane a -1 dal secondo posto, ma la sfida contro il Pisa deve riportare gli amaranto alla vittoria per ritrovare la giusta serenità per il prosieguo del campionato. Il Pisa di mister D’Angelo, dopo un’importante risalita in classifica vive ora un momento di appannamento. Due squadre che nutrono nobili ambizioni, decise a voler dare continuità di risultati per inseguire fino alla fine il raggiungimento del loro obiettivo. C’è d’attendersi una gara combattuta ed equilibrata, dove nessuna delle due è disposta lasciare ancora punti per strada. Nei precedenti in riva allo Stretto tra Reggina e Pisa, regna l’equilibrio, con tre vittorie per parte e due soli pareggi. A dirigere la sfida del Granillo sarà Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Mario Saia di Palermo. In sala Var troviamo Luigi Nasca di Bari, coadiuvato da Niccolò Baroni di Firenze.

Cronaca della partita e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA – PISA]

RISULTATO IN DIRETTA: REGGIANA - PISA Sabato 11 febbraio alle 13.00 le formazioni ufficiali, dalle 14.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole dei due mister

Filippo Inzaghi (Reggina): “Il Pisa è una squadra che lo scorso anno meritava di andare in A, ha speso molto a gennaio ed è strutturata, la loro ambizione è chiara: con D’Angelo sono passati dall’ultimo posto all’essere in alto, abbiamo però 8 punti e cerchiamo di tenerli. Sono fiducioso, noi dobbiamo far bene soprattutto perché giochiamo davanti al nostro pubblico, ma per battere il Pisa servirà la miglior Reggina, quella vista contro il Palermo o la Ternana. Il campionato è difficile, chi ambiva alla promozione lotta per non retrocedere, ma noi ora siamo li, ce la possiamo giocare e vogliamo farlo giocando bene, attraverso il lavoro quotidiano”.

Luca D’Angelo (Pisa): “I ragazzi non sono felici ovviamente, perché non stiamo facendo bene. Solo la partita col Cittadella ci ha visto sbagliare, ma la prestazione delle altre partite dimostra che la squadra c’è sempre stata e non meritava la sconfitta. Questo però conta poco, sono i risultati che determinano gli umori di tutti. Non siamo al massimo, ma siamo dentro agli allenamenti. I giocatori si allenano bene e con convinzione. Vogliamo vincere domani”.

I convocati della Reggina

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

I convocati del Pisa

(1) Nicolas Andrade, (4) Antonio Caracciolo, (6) Hjortur Hermannsson, (9) Ettore Gliozzi, (12) Johan Guadagno, (15) Idrissa Touré, (16) Adam Nagy, (17) Giuseppe Sibilli, (19) Tomas Esteves, (20) Pietro Beruatto, (21) Emanuele Zuelli, (22) Alessandro Livieri, (25) Mario Gargiulo, (26) Gaetano Masucci, (27) Matteo Tramoni, (30) Alessandro De Vitis, (32) Stefano Moreo, (33) Arturo Calabresi, (44) Adrian Rus, (77) Lisandru Tramoni, (80) Olimpiu Morutan, (93) Federico Barba

Presentazione del match

QUI REGGINA – In casa Reggina,mister Inzaghi dovrà ancora fare a meno degli infortunati Camporese e Ricci. Squalificato Majer. Al centro della difesa, non si esclude l’impiego di Terranova al posto di uno tra Cionek e Gagliolo. A centrocampo si proverà a recuperare Hernani, rientra Fabbian dopo aver scontato il turno di squalifica. Viste l’assenza di Majer sulla mediana e con Hernani in dubbio, possibile l’esordio in amaranto del neo arrivato Bondo, il quale è pronto a dare il proprio contributo alla causa.

QUI PISA – Tra i toscani, il tecnico D’Angelo oltre a dover rinunciare agli squalificati Mastinu e Marin, dovrà fare ancora a meno dell’attaccante Torregrossa. Recuperati Sibilli e Morleo.

Le probabili formazioni di Reggina –Pisa

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Bondo, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto; Toure, Nagy, De Vitis; Morutan; Gliozzi, Moreo. Allenatore: Luca D’Angelo

Dove vedere la partita in tv e streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Reggina e Pisa , sia in tv che in diretta streaming, attraverso i canali sotto elencati:

Canale tv: DAZN, Sky Sport Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) ed Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live