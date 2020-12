Reggina – Venezia 1-2: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggina – Venezia del 14 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21:00

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: REGGINA-UNIONE VENEZIA 1-2 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio dell'arbitro e fine delle ostilità tra Reggina e Unione Venezia. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite 87' E' giallo! Nicola Bellomo riceve il cartellino dall'arbitro 85' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Francesco Di Mariano 83' Il direttore di gara estrae il giallo a Riccardo Bocalon 83' Attenzione! Rete di Riccardo Bocalon bravo a realizzare, assist di Francesco Di Mariano! Adesso siamo sul risultato di 1 a 2 81' Cartellino giallo all'indirizzo di Antonio Vacca 79' Rigoberto Rivas Vindel abbandona il terreno di gioco 79' Sostituzione per Reggina entra in campo Michael Folorunsho 79' Finisce la gara di Thiago Cionek che lascia il rettangolo di gioco 79' Spazio a Daniele Gasparetto, nuova mossa per l'allenatore 76' Gol! Mattia Aramu supera l'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 1 75' Alessandro Capello lascia il campo 75' Sostituzione per Unione Venezia entra in campo Riccardo Bocalon 75' Esce dal campo Kyle Lafferty per Reggina 75' Sostituzione per Reggina entra in campo Nikola Vasic 75' Termina qui la partita di Gabriele Rolando che abbandona il rettangolo di gioco 75' Giuseppe Loiacono fa il suo ingresso in campo 72' Intervento di Daniele Liotti, inevitabile il cartellino giallo per lui 65' Gli fa spazio Michele Cremonesi per Unione Venezia 65' Michael Svoboda rimpiazza il compagno di squadra 59' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Michele Cremonesi 58' Finisce la gara di Domen Črnigoj che lascia il rettangolo di gioco 58' Buttato nella mischia Luca Fiordilino 56' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 46' L'arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match 46' Youssef Maleh abbandona il terreno di gioco 46' Francesco Di Mariano in campo, prende il posto del compagno di squadra 46' Finisce la gara di Dennis Johnsen che lascia il rettangolo di gioco 46' Spazio a Mattia Aramu, nuova mossa per l'allenatore PRIMO TEMPO 45' E' tutto per la prima frazione di gioco tra Reggina e Unione Venezia. L'arbitro ha fischiato la fine 41' Intervento di Gianluca Di Chiara, inevitabile il cartellino giallo per lui 38' Il direttore di gara estrae il giallo a Kyle Lafferty 36' Gli fa spazio Jérémy Ménez per Reggina 36' Nicola Bellomo rimpiazza il compagno di squadra 11' La palla termina in rete! Kyle Lafferty, assist di Francesco De Rose! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 0 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Reggina - Unione Venezia REGGINA: Alessandro Plizzari; Thiago Cionek (dal 34' st Daniele Gasparetto), Gabriele Rolando (dal 30' st Giuseppe Loiacono), Enrico Delprato, Daniele Liotti, Jérémy Ménez (dal 36' pt Nicola Bellomo), Lorenzo Crisetig, Gianluca Di Chiara, Francesco De Rose, Rigoberto Rivas Vindel (dal 34' st Michael Folorunsho), Kyle Lafferty (dal 30' st Nikola Vasic). A disposizione: Enrico Guarna, Alessandro Farroni, Dimitrios Stavropoulos, Hachim Mastour, Nicolò Bianchi, Andrea Marcucci, Lorenzo Peli. Allenatore: Domenico Toscano.



UNIONE VENEZIA: Luca Lezzerini; Michele Cremonesi (dal 20' st Michael Svoboda), Pasquale Mazzocchi, Pietro Ceccaroni, Antonio Vacca, Gian Filippo Felicioli, Youssef Maleh (dal 1' st Mattia Aramu), Domen Črnigoj (dal 13' st Luca Fiordilino), Alessandro Capello (dal 30' st Riccardo Bocalon), Francesco Forte, Dennis Johnsen (dal 1' st Francesco Di Mariano). A disposizione: Alberto Pomini, Gabriele Ferrarini, Cristian Molinaro, Domenico Rossi, Bjarki Steinn Bjarkason, Harvey St. Clair, Óttar Karlsson. Allenatore: Paolo Zanetti.



Reti: al 11' pt Kyle Lafferty, al 31' st Mattia Aramu, al 38' st Riccardo Bocalon.



La presentazione del match

REGGIO CALABRIA – Questa sera, 14 dicembre, alle ore 21:00 si giocherà Reggina – Venezia, match valevole per la dodicesima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno sono stati sconfitti lontano dalle mura amiche dal Chievo Verona per 3-0. In questo primo scorcio di campionato su undici partite giocate hanno ottenuto due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, per un totale di dieci punti che le valgono il quindicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno ha perso in casa contro il Monza per 0-2. In questa stagione su undici incontri disputati hanno ottenuto fino adesso cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, per un totale di diciotto punti che valgono il sesto posto in classifica.

QUI REGGINA – Toscano dovrebbe far scendere in campo i suoi con un 3-5-2 con Plizzari in porta, in difesa Loiacono, Cionek e Stavropoulos, in mediana De Rose affiancato dalle mezz’ali Bianchi e Crisetig, sulle corsie laterali Rolando e Liotti, in attacco la coppia Bellomo e Lafferty.

QUI VENEZIA – Per la trasferta di Reggio Calabria Zanetti Reggina dovrebbe optare per un 4-3-3 con Lezzerini in porta, in difesa Cremonesi e Ceccaroni centrali con Mazzocchi e Felicioli terzini, in cabina di regia Fiordilino affiancato dagli interni Crnigoj e Maleh, in attacco come ali Aramu e Johnsen con Forte punta centrale.

Le probabili formazioni delle due squadre

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Rolando, Folorunsho, De Rose, Crisetig, Liotti; Bellomo, Lafferty. Allenatore: Toscano.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Aramu, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

STADIO: Oreste Granillo

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Reggina – Venezia del 14 ottobre 2020, valido per la dodicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.