Reggio Calabria – Licata: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Licata di domenica 8 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 8 ottobre allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggio Calabria–Licata, gara valevole per la settima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio di inizio alle ore 15. Dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche con il Siracusa, gli amaranto sono riusciti a conquistare la loro prima vittoria stagionale sul campo del Portici (0-1). Un successo che ha permesso alla squadra di Trocini di guardare con più fiducia il futuro. Di fronte ai calabresi, il Licata ancora imbattuto con tre vittorie e altrettanti pareggi portati a casa in sei gare. I siciliani si trovano al terzo posto in classifica e a quattro lunghezze dalla capolista Siracusa mentre sono solamente tre le partite giocate dalla nuova Reggina che attualmente è in zona play-out con quattro punti. Sei precedenti in Calabria tra le due compagini: due vittorie del Licata e tre degli amaranto. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Palmieri della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Rizzi di Barletta e Leandro Claps di Potenza.

I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Fecit, Martinez

Difensori: Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco, Bontempi

Attaccanti: Altamura, Bianco, Coppola, Provazza, Marras

Fuori per infortunio: Rosseti

Non convocati: Aquino, Perri, Bright

I convocati del Licata

Portieri: Galesi, Valenti, Perkons

Difensori: Calaiò, Cappello, Garau, Giuliana, Lanza, Orlando

Centrocampisti: Biondi, Cipriano, Currò, Francia, Giannone, Murgia, Pedalino, Rotulo, Salvemini

Attaccanti: Haberkon, Minacori, Saito, Vari

Non convocati: Pino, D’Amico, Graci

Presentazione del match

QUI REGGIO CALABRIA – Tra i pali Martinez, sulle corsie laterali Parodi e Cham con Ingegneri e Kremenovic al centro della difesa. A centrocampo Barillà, Salandria e Zucco mentre in avanti spazio al tridente offensivo formato da Marras, Coppola e Provazza.

QUI LICATA – A difesa di Valenti ci saranno Calaiò, Orlando e Cappello. Sugli esterni Giannone e Rotulo Lanza mentre in mezzo al campo prenderanno posto Currò, Murgia e Biondi. In avanti il tandem offensivo Saito-Minacori.

Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Licata

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Parodi, Ingegneri, Kremenovic, Cham; Barillà, Zucco, Salandria; Marras, Coppola, Provazza. Allenatore: Bruno Trocini

LICATA (3-5-2): Valenti; Calaiò, Orlando, Cappello; Giannone, Currò, Murgia, Biondi, Rotulo Lanza; Saito, Minacori. Allenatore: Giuseppe Romano

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv su ReteReggio (canale 83 in Calabria su GS Channel e canale 79 a Roma) e RTV (canale 77 in Calabria). Altra opzione streaming Retereggio.tv e reggiotv.it.