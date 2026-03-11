I risultati dell’11 marzo 2026: Real Madrid-City in evidenza

In campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, PSG-Chelsea, Leverkusen-Arsenal e Bodo-Sporting. Pareggi in Argentina e Brasile
Calcio sudamericano in apertura di questo mercoledì 11 marzo. Nella Liga Profesional argentina senza reti tra Sarmiento Junin e Racing Club mentre fanno 1-1 Newells Old Boys e Platense in virtù delle reti di Guch al 23′ di gioco e di Lotti al 37′ della ripresa. In Brasile nella Serie A Betano altro pari per 2-2 tra Mirassol e Santos: vantaggio locale con Igor Formiga dopo 21 minuti, raddoppio di Negueba al 26′ della ripresa ma in otto minuti Gabriel Barbosa al 35′ e 43′ riporta la situazione in parità. Una rete di Bryan Borges al 3′ della ripresa ha deciso la sfida di Copa Betano do Brasil tra Ponte Preta e Guarany de Bage.
In Colombia 3-0 del Bucaramanga sul Pereira e poker esterno dell’Atletico Nacional sul Junior. Nella gara di qualificazione alla Copa Libertadores successo pre 1-0 e qualificazione per il Barcellona SC sul Botafogo RJ e nella CONCACAF Champions Cup vittoria esterna per Club America e Cruz Azul rispettivamente 1-0 sul Philadelphia Union e 3-2 sul Monterrey. Pareggio per 1-1 tra Los Angeles e Alajeuelense.
Nell’AFC Champions League due vittorie interne per Hiroshima e Kobe contro Johor DT e Seoul ma solo nel secondo caso ha regalato la qualificazione alla squadra vincente del match di ritorno. Nella Viareggio Cup 2-0 della Fiorentina sul Viareggio. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Champions League si completa il quadro dell’andata dei quarti di finale con Leverkusen-Arsenal delle 18:45 in apertura quindi alle ore 21 Bodo/Glimt-Sporting, PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFFASIA:
Hiroshima (Jpn) - Johor DT (Mys) [Qualificato] 1-0 (Finale)
Kobe (Jpn) [Qualificato] - Seoul (Kor) 2-1 (Finale)
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Newells Old Boys - Platense 1-1 (Finale)
Sarmiento Junin - Racing Club 0-0 (Finale)
Argentinos Jrs - Rosario 21:30
Banfield - Gimnasia L.P. 21:30
Boca Juniors - San Lorenzo 23:45
BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL
Ponte Preta [Qualificato] - Guarany de Bage 1-0 (Finale)
Athletic Club - Ypiranga FC 23:30
Goias - Fluminense-PI 23:30
Manauara - Fortaleza 23:30
Maringa FC - Uberlandia 23:30
Volta Redonda - America-RN 23:30
Confianca - Tombense 00:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Mirassol - Santos 2-2 (Finale)
Atletico-MG - Internacional 23:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Bucaramanga - Pereira 3-0 (Finale)
Junior - Atl. Nacional 0-4 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Enppi - Zamalek 20:30
ZED - Modern Sport 20:30
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF
Leverkusen - Arsenal 18:45
Bodo/Glimt - Sporting 21:00
PSG - Chelsea 21:00
Real Madrid - Manchester City 21:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Birmingham - QPR 20:45
Middlesbrough - Charlton 20:45
Norwich - Sheffield Utd 20:45
Oxford Utd - Blackburn 20:45
West Brom - Southampton 20:45
Coventry - Preston 21:00
MONDO: VIAREGGIO CUP
Fiorentina U18 (Ita) - Viareggio U18 (Ita) 2-0 (Finale)
Genoa U18 (Ita) - Vllaznia U18 (Alb) 3-0 (Finale)
Mavlon U18 (Nga) - AS Police U18 (Bfa) 1-1 (Finale)
Signa U18 (Ita) - Lucchese U18 (Ita) 0-3 (Finale)
Vis Pesaro U18 (Ita) - One Touch U18 (Nga) 1-2 (Finale)
Sassuolo U18 (Ita) - UYSS New York U18 (Usa) 15:30SRF
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP
Philadelphia Union - Club America 0-1 (Finale)
Monterrey - Cruz Azul 2-3 (Finale)
Los Angeles FC - Alajuelense 1-1 (Finale)
SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE
Botafogo RJ (Bra) - Barcellona SC (Ecu) [Qualificato] 0-1 (Finale)
Sporting Cristal (Per) - Carabobo (Ven) 23:00