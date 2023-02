Giallorossi con il Salisburgo, bianconeri con il Nantes mentre in Conference League impegni per Fiorentina e Lazio. Successo per Guadalajara, Monterrey e Necaxa in Liga MX

La Liga MX in apertura di questo giovedì 16 febbraio, tre gli incontri già disputati. Partiamo da Guadalajara – Tijuana concluso sul punteggio di 2-1: ospiti avanti al 26′ con Lertora e pareggio al 39′ di Guzman su rigore. Quest’ultimo decisivo al 90esimo per il successo. Il Monterrey tra le mura amiche ha avuto la meglio sul Queretaro per 2-0: reti entrambe nel primo tempo con Funes Mori al 25′ e Gonzalez al 35′. Vittoria sempre casalinga de Necaxa per 3-1 sull’U.N.A.M.: in avvio arriva una doppietta di Mendez al 2′ e 6′ quindi prima dell’intervallo accorcia Freire. Nella ripresa al 39′ terzo gol di Oliveros che chiude i giochi con gli ospiti che finiscono in dieci per il rosso diretto a Huera Valera al 4′ minuto di recupero. Restando in Messico troviamo nella Liga de Expansion MX i successi di misura per Atletico La Paz e Atlante rispettivamente contro Cancun e Celaya mentre Alacranes e Alebrijes Oaxaca pareggiano 1-1.

In Colombia troviamo da una parte il 2-1 de La Equidad in casa contro l’Ind. Medellin per la Primera A e dell’altra quello per 4-1 del Petrolera sul Real Santander in Copa Colombia. In Bolivia pareggio per 1-1 tra Oriente Petrolero e Tomayapo per la League Cup mentre per le qualificazioni alla prossima Copa Libertadores, successo per 3-1 di El Nacional sul Nacional Potosi: nel primo tempo in gol Micolta al 18′ e Julio al 45′ quindi al 10′ della ripresa accorcia Cristaldo e nei minuti di recupero terzo gol di Palacios entrato nel finale. Per il calcio femminile in campo le nazionali per le amichevoli. Tra quelle giocate ricordiamo il 3-0 della Spagna sulla Giamaica così come il poker dell’Australia sulla Repubblica Ceca. In corso di svolgimento il posticipo del Campionato Primavera 1 tra Udinese e Juventus.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi vediamo i principali appuntamenti da seguire. La nostra attenzione è sulle due competizioni europee che sono giunte ai 16esimi di finale. In Europa League spicca la sfida tra Barcellona e Manchester United mentre le italiane impegnate saranno alle 18.45 la Roma in casa del Salisburgo e la Juventus alle 21 ospita il Nantes. Per la Conference League invece alle 18.45 trasferta della Fiorentina con il Braga e gara casalinga della Lazio contro il Cluj.

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Adalh - Al Taee 0-0 (45 2 )

Al-Ettifaq - Al-Ittihad FC 18:30



BOLIVIA LEAGUE CUP

Oriente Petrolero - Tomayapo 1-1 (Finale)



COLOMBIA COPA COLOMBIA

Petrolera - Real Santander 4-1 (Finale)

Cucuta - Once Caldas 21:30

Boca Juniors - U. Magdalena 22:00

Barranquilla - Dep. Cali 23:30



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

La Equidad - Ind. Medellin 2-1 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC - Haras El Hodood 0-0 (45 2 )

Pyramids - Enppi 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopian Insurance - Adama City 2-2 (Finale)

Dire Dawa - Arba Menche 17:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Bodo/Glimt - Lech 18:45

Braga - Fiorentina 18:45

Qarabag - Gent 18:45

Trabzonspor - Basilea 18:45

AEK Larnaca - Dnipro-1 21:00

Lazio - CFR Cluj 21:00

Ludogorets - Anderlecht 21:00

S. Tiraspol - Partizan 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF

Ajax - Union Berlino 18:45

Barcellona - Manchester Utd 18:45

Salzburg - Roma 18:45

Shakhtar - Rennes 18:45

Juventus - Nantes 21:00

Leverkusen - Monaco 21:00

Siviglia - PSV 21:00

Sporting - Midtjylland 21:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Real Sociedad - Motagua 0-0 (Finale)

UPNFM - Real Espana 1-1 (Finale)

Olimpia - Olancho 1-1 (Finale)

Victoria - Vida 0-0 (Finale)

Marathon - Honduras Progreso 22:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Udinese U19 - Juventus U19 0-1 (90 )



MAROCCO COUPE DU TRONE

Union Touarga - FAR Rabat 17:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alacranes - Alebrijes Oaxaca 1-1 (Finale)

Atletico La Paz - Cancun 1-0 (Finale)

Atlante - Celaya 1-0 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Guadalajara - Tijuana 2-1 (Finale)

Monterrey - Queretaro 2-0 (Finale)

Necaxa - U.N.A.M. 3-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Dep. Cuenca (Ecu) - LDU Quito (Ecu) 1-1 (Finale)

Tecnico U. (Ecu) - Mushuc Runa (Ecu) 2-2 (Finale)

Atlanta Utd (Usa) - Toluca (Mex) 3-4 (Finale)

Inter Miami (Usa) - CF Montreal (Can) 1-2 (Finale)

Libertad (Ecu) - Gualaceo (Ecu) 1-0 (Finale)

Torpedo Moscow (Rus) - Samara (Rus) 0-2 (*)



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Spagna D - Giamaica D 3-0 (Finale)

Australia D - Repubblica Ceca D 4-0 (Finale)

Italia U19 D - Norvegia U19 D 0-0 (*)

Svezia D - Cina D 18:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Jalapa - Diriangen 1-3 (Finale)

Esteli - Managua FC 2-0 (Finale)

Sport Sebaco - Ocotal 22:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

El Nacional (Ecu) - Nacional Potosi (Bol) 3-1 (Finale)