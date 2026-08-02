I risultati del 2 agosto 2026: Feyenoord-Atalanta in evidenza

In campo anche Udinese-Trabzonspor, la Lazio affronta l’Ascoli, il Cagliari contro l’Union Berlino. Successo del Tigre in Argentina
In calcio argentino in apertura di questa domenica 2 agosto. Nella Liga Profesional colpo esterno del Tigre sul Racing Club: vantaggio di Martinez dopo 19 minuti, raddoppio di Garay al 26′. Nella ripresa tris di Russo al 6′, accorcia Vergara al 20′.
In Colombia vittoria di misura dell’Ind. Medellin sul Deportivo Calì mentre il Millonarios ha superato sempre 1-0 Junior. In Costa Rica pareggiano 1-1 Puntaneras e Sporting mentre l’Alajuelense ha piegato l’Escorpiones 2-1. In Ecuador 2-0 dell’Aucas sull’Emelec e in Perù poker del Cusco sul Cajamarca, 3-1 dell’Atletico Lima sull’Alianza At.
Nella Liga MX colpo esterno per il Monterrey sull’Atlas (2-0) e dell’Atlante sul Cruz Azul mentre nella Liga de Expansion MX i Leones Negros passano 2-0 in casa del Cancun. Nella Canadian Premier League 3-1 del Vancouver sull’Atletico Ottawa e 5-0 del Cavalry sull’Inter Toronto.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. Attenzione focalizzata sulle amichevole delle squadre italiane dove spicca Feyenoord-Atalanta delle ore 15. Ascoli-Lazio si giocherà alle 20:45, in campo anche il Cagliari con l’Union Berlino, il Torino con il Burnley, l’Udinese con il Trabzonspor e il Parma con l’Iraklis 1908.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Racing Club - Tigre 1-3 (Finale)
Aldosivi - Gimnasia L.P. 19:30
Dep. Riestra - Barracas Central 19:30
Newells Old Boys - Boca Juniors 22:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA
A. Lustenau - Ried 17:00
Wolfsberger - Austria Vienna 17:00
SK Rapid - Altach 19:00
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Real Potosi - GV San Jose 21:00
Always Ready - Bolivar 23:15
CILE: LIGA DE PRIMERA
Limache - Nublense Posticipata
Dep. Concepcion - U. Catolica 18:30
La Serena - O'Higgins 21:00
U. De Chile - Huachipato 23:30
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Ind. Medellin - Dep. Cali 1-0 (Finale)
Junior - Millonarios 0-1 (Finale)
Jaguares de Cordoba - Atl. Nacional 22:45
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Puntarenas FC - Sporting FC 1-1 (Finale)
Alajuelense - Escorpiones 2-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Varazdin - Hajduk Split 18:30
Rijeka - Rudes 21:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Midtjylland - Horsens 14:00
Nordsjaelland - Randers 14:00
Brondby - Viborg 16:00
Silkeborg - FC Copenhagen 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Emelec - Aucas 0-2 (Finale)
Ind. del Valle - Dep. Cuenca 20:00
Macara - Guayaquil City 22:30
GALLES: CYMRU PREMIER
Connah's Q. - Caernarfon 15:30
Penybont - TNS 15:30
ISRAELE: TOTO CUP
Hapoel Jerusalem - M. Petach Tikva 18:45
Netanya - Hap. Ramat Gan 19:00
K LEAGUE 1SUD COREA:
Daejeon - Gwangju 0-0 (Intervallo)
Jeju SK - Incheon 2-2 (Intervallo)
Ulsan HD - Anyang 0-0 (Intervallo)
LITUANIA: TOPLYGA
Hegelmann - Transinvest 17:45
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tapatio - Jaiba Brava 1-0 (Finale)
Cancun - Leones Negros 0-2 (Finale)
Piratas - Atl. Morelia 1-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Queretaro - Tigres 3-2 (Finale)
Leon - Pachuca 1-0 (Finale)
Atlas2 - Monterrey 0-2 (Finale)
Cruz Azul - Atlante 2-3 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Union Berlino (Ger) - Cagliari (Ita) 14:00
Feyenoord (Ned) - Atalanta (Ita) 15:00
Burnley (Eng) - Torino (Ita) 16:00
Trabzonspor (Tur) - Udinese (Ita) 16:30
Parma (Ita) - Iraklis 1908 (Gre) 17:00
AlbinoLeffe (Ita) - Inter U23 (Ita) 17:30
Pescara (Ita) - Lanciano (Ita) 17:30
Verona (Ita) - Lecco (Ita) 17:30
Perugia (Ita) - Grosseto (Ita) 18:00
L.R. Vicenza (Ita) - Luparense (Ita) 19:00
Ascoli (Ita) - Lazio (Ita) 20:45
NORVEGIA: ELITESERIEN
Aalesund - Tromsø 17:00
KFUM Oslo - Kristiansund 17:00
Molde - Sarpsborg 08 17:00
Brann - Rosenborg 19:15
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Olimpia Asuncion - Rubio Nu 21:00
Guarani - Libertad 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Cusco - Cajamarca 4-1 (Finale)
A. Lima - Alianza Atl. 3-1 (Finale)
Sporting Cristal - Juan Pablo II 18:00
AD Tarma - Deportivo Garcilaso 20:15
Moquegua - Melgar 22:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Legia - Zaglebie 14:45
Slask - Rakow 17:30
Katowice - Radomiak Radom 20:15
PREMIER LEAGUEARMENIA:
Noah - Syunik 17:00
Urartu - Pyunik 19:00
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Sigma Olomouc - Mlada Boleslav 15:00
Bohemians - Hradec Kralove 17:30
Pardubice - Jablonec 20:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Corvinul - Sepsi Sf. Gheorghe 17:30
Rapid Bucarest - CFR Cluj 20:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Orenburg - Zenit 15:00
Krasnodar - F. Voronezh 17:15
Akhmat Grozny - Sp. Mosca 19:30
SCOZIA: PREMIERSHIP
St. Johnstone - Kilmarnock 15:00
Hibernian - Motherwell 17:30
SERBIA: SUPER LIGA
Partizan - IMT Novi Beograd 20:00
Zemun - Radnicki Nis 20:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Brommapojkarna - Malmo FF 14:00
Göteborg - Degerfors 14:00
AIK Stockholm - Orgryte 16:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Vaduz - St. Gallen 14:00
Grasshoppers - Lugano 16:30
Sion - Luzern 16:30
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Ch. Odesa - Polissya Zhytomyr 1-2 (*)
Epitsentr - Obolon 14:30
UNGHERIA: NB I.
Ujpest - Debrecen 15:30
Ferencvaros - Vasas 17:30
Győr - Nyiregyhaza 17:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Central Esp. - Liverpool M. 20:00
Nacional - Progreso 23:30