I risultati del 25 aprile 2026: Bologna-Roma e FA Cup in evidenza

In Serie A c’è anche Parma-Pisa e Verona-Lecce, ricco programma in Serie B, si gioca anche in Premier League. Successo per Rosario e San Lorenzo in Argentina
Il programma di questo sabato 25 aprile si è aperto con il calcio argentino. Nella Liga Profesional successo esterno per il Rosario sull’Estudiantes Rio Cuarto: vantaggio ospite dopo sei minuti con Copetti, raddoppio di Fernandez al 10′ della ripresa, accorcia Valiente al quarto d’ora e nel finale rosso per Antonini e Maffini. Una rete di Auzmendi al 27′ di gioco decide Platense-San Lorenzo. Senza reti tra Lanus e Central Cordoba mentre pareggiano 1-1 Racing Club e Barracasa Central: padroni di casa in dieci dopo appena sei minuti per il rosso a Fernandez quindi il vantaggio di Zaracho alla mezz’ora pareggiato da Tobio al 35′ della ripresa.
In Bolivia 2-1 dell’Independiente sull’Universitario de Vinto e in Cile vittoria del Coquimbo 2-1 in casa dell’U. Calera e pareggio 2-2 tra A. Italiano e Limache. In Costa Rica 1-1 tra San Carlos e Zeledon e nella Liga MX 2-1 del Queretaro in casa del Puebla. Poker interno del Montevideo City sul Boston River in Uruguay e in Paraguay 1-1 tra Cerro Porteno e Ameliano. Nella A-League poker casalingo del Newcastle Jets sul Central Coast Mariners e nella J1 League colpo esterno per Nagoya e Yokohama.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A tre match a partire da Parma-Pisa delle ore 15 quindi Bologna-Roma delle 18 e Verona-Lecce delle 20:45. Nella serie cadetta già in campo Catanzaro-Spezia quindi altri sette incontri. Si gioca anche il Lega Pro girone A oltre che campionato Primavera 1 e 2 e Serie A femminile con ben tre incontri alle ore 12:30. In Europa ricordiamo in particolare Arsenal-Newcastlel delle 18:30 in Premier League e in FA Cup troviamo alle 18:15 Manchester City-Southampton. Si gioca anche in Bundesliga, Ligue 1 e Liga con la trasferta del Barcellona con il Getafe delle 16:15.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Estudiantes Rio Cuarto2 - Rosario 1-2 (Finale)
Lanus - Central Cordoba 0-0 (Finale)
Platense - San Lorenzo 0-1 (Finale)
Racing Club - Barracas Central 1-1 (Finale)
Estudiantes - Talleres Cordoba 22:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Tirol - Ried 17:00
Wolfsberger - Grazer 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Leuven - Charleroi 16:00
Genk - St. Liege 18:15
Westerlo - Anversa 20:45
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Independiente - Universitario de Vinto 2-1 (Finale)
Nacional Potosi - GV San Jose 21:00
Academia del Balompie - Blooming 23:15
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. Calera - Coquimbo 1-2 (Finale)
A. Italiano - Limache 2-2 (Finale)
Nublense - O'Higgins 21:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Bucaramanga - Jaguares de Cordoba 21:00
Pereira - Atl. Nacional 23:00
CROAZIA: HNL
Slaven Belupo - Vukovar 1991 16:00
Osijek - Lok. Zagreb 18:15
ECUADOR: LIGA PRO
Mushuc Runa - Dep. Cuenca 18:45
Ind. del Valle - Leones del Norte 21:10
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Haras El Hodood - Wadi Degla 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Lione - Auxerre 15:00
Angers - PSG 19:00
Tolosa - Monaco 21:05
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Hertha - Kiel 0-0 (*)
Karlsruher - Hannover 0-1 (*)
Munster - Bielefeld 1-3 (*)
Darmstadt - Elversberg 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Francoforte 15:30
Colonia - Leverkusen 15:30
Heidenheim - St. Pauli 15:30
Magonza - Bayern 15:30
Wolfsburg - Monchengladbach 15:30
Amburgo - Hoffenheim 18:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Okayama - Avispa Fukuoka 2-0 (Finale)
Shimizu - Nagoya 0-2 (Finale)
Urawa - Yokohama M. 2-3 (Finale)
Kawasaki - Chiba 2-1 (Finale)
Hiroshima - C-Osaka 2-1 (Finale)
V-Varen Nagasaki - G-Osaka 1-1 (Rigori)
GRECIA: SUPER LEAGUE 2 - GRUPPO RETROCESSIONE
Athens Kallithea - PAE Chania 14:00
Ilioupoli - PAE Egaleo 14:00
Panargiakos - Ellas Syrou 14:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Charlton - Hull 0-0 (*)
Middlesbrough - Watford 1-0 (*)
West Brom - Ipswich 0-0 (*)
Birmingham - Bristol City 16:00
Norwich - Swansea 16:00
Oxford Utd - Sheffield Wed 16:00
QPR - Derby 16:00
Sheffield Utd - Preston 16:00
Stoke - Portsmouth 16:00
INGHILTERRA: FA CUP
Manchester City - Southampton 18:15
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Fulham - Aston Villa 0-0 (*)
Liverpool - Crystal Palace 16:00
West Ham - Everton 16:00
Wolves - Tottenham 16:00
Arsenal - Newcastle 18:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cesena U20 - Sassuolo U20 11:00SRF
Napoli U20 - Inter U20 11:00SRF
Roma U20 - Juventus U20 13:00SRF
Parma U20 - Cremonese U20 15:00
Torino U20 - Atalanta U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Benevento U19 - Spezia U19 1-0 (Finale)
Lecco U19 - Südtirol U19 2-1 (Finale)
Ternana U19 - Empoli U19 1-4 (Finale)
Entella U19 - Reggiana U19 14:30
Brescia U19 - Como U19 15:00
Modena U19 - Sampdoria U19 15:00
Monopoli U19 - Avellino U19 15:00
Padova U19 - AlbinoLeffe U19 15:00
Palermo U19 - Catanzaro U19 15:00
Pro Vercelli U19 - Renate U19 15:00
Salernitana U19 - Cosenza U19 15:00
Venezia U19 - Cittadella U19 15:00
Vicenza U19 - Udinese U19 15:00
Crotone U19 - Bari U19 15:30
Pisa U19 - Perugia U19 15:30
ITALIA: SERIE A
Parma - Pisa 15:00
Bologna - Roma 18:00
Verona - Lecce 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D - Parma D 0-0 (*)
Juventus D - Roma D 0-0 (*)
Lazio D - Sassuolo D 0-2 (*)
Milan D - Napoli D 15:00
Genoa D - Inter D 18:00
ITALIA: SERIE B
Catanzaro - Spezia 1-1 (*)
Entella - Padova 15:00
Frosinone - Carrarese 15:00
Pescara - Juve Stabia 15:00
Reggiana - Palermo 15:00
Südtirol - Mantova 15:00
Venezia - Empoli 17:15
Cesena - Sampdoria 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Alcione Milano - AlbinoLeffe 20:30
Arzignano - Pro Vercelli 20:30
Cittadella - Giana Erminio 20:30
Dolomiti Bellunesi - Trento 20:30
Inter U23 - Brescia 20:30
Lumezzane - Virtus Verona 20:30
Ospitaletto - Novara 20:30
Pergolettese - Lecco 20:30
Renate - Pro Patria 20:30
Triestina - L.R. Vicenza 20:30
K LEAGUE 1SUD COREA:
Gangwon - Seoul 1-2 (Finale)
Bucheon - Gimcheon Sangmu 0-2 (Finale)
Incheon - Jeju SK 1-0 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - Tanger 17:00
COD Meknes - Difaa El Jadidi 19:00
Union Touarga - Safi 19:00
Kawkab Marrakech - Wydad AC 21:00
OLANDA: EREDIVISIE
Feyenoord - Groningen 16:30
Heerenveen - Sittard 18:45
Breda - Ajax 20:00
Twente - Nijmegen 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Cerro Porteno - Ameliano 1-1 (Finale)
Sp. Luqueno - Sportivo Trinidense 22:45
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Moquegua - FC Cajamarca 20:00
Comerciantes Unidos - Sporting Cristal 22:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Nacional 16:30
Benfica - Moreirense 19:00
Guimaraes - Rio Ave 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Botosani - Otelul 14:00
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
CFR Cluj - U. Cluj 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
FK Rostov - Orenburg 0-0 (*)
Samara - Lok. Mosca 16:00
Kazan - CSKA Mosca 18:30
SPAGNA: LALIGA
Alaves - Maiorca 14:00
Getafe - Barcellona 16:15
Valencia - Girona 18:30
Atl. Madrid - Ath. Bilbao 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Valladolid - Real Sociedad B 16:15
Burgos CF - La Coruna 18:30
Malaga - Castellon 21:00
SVEZIA: SUPERETTAN
Öster - Östersund 0-0 (*)
Falkenberg - Sundsvall 15:00
Nordic United - Sandviken 17:00
Örebro - Norrby 17:00
TURCHIA: SUPER LIG
Eyupspor - Gaziantep 0-0 (*)
Kayserispor - Rizespor 16:00
Goztepe - Antalyaspor 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Rukh Lviv - Karpaty Lviv 17:00
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda - DVTK 14:30
Puskas Academy - Ujpest 17:00
Nyiregyhaza - Zalaegerszeg 19:30