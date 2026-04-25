I risultati del 25 aprile 2026: Bologna-Roma e FA Cup in evidenza

In Serie A c’è anche Parma-Pisa e Verona-Lecce, ricco programma in Serie B, si gioca anche in Premier League. Successo per Rosario e San Lorenzo in Argentina

Il programma di questo sabato 25 aprile si è aperto con il calcio argentino. Nella Liga Profesional successo esterno per il Rosario sull’Estudiantes Rio Cuarto: vantaggio ospite dopo sei minuti con Copetti, raddoppio di Fernandez al 10′ della ripresa, accorcia Valiente al quarto d’ora e nel finale rosso per Antonini e Maffini. Una rete di Auzmendi al 27′ di gioco decide Platense-San Lorenzo. Senza reti tra Lanus e Central Cordoba mentre pareggiano 1-1 Racing Club e Barracasa Central: padroni di casa in dieci dopo appena sei minuti per il rosso a Fernandez quindi il vantaggio di Zaracho alla mezz’ora pareggiato da Tobio al 35′ della ripresa.

In Bolivia 2-1 dell’Independiente sull’Universitario de Vinto e in Cile vittoria del Coquimbo 2-1 in casa dell’U. Calera e pareggio 2-2 tra A. Italiano e Limache. In Costa Rica 1-1 tra San Carlos e Zeledon e nella Liga MX 2-1 del Queretaro in casa del Puebla. Poker interno del Montevideo City sul Boston River in Uruguay e in Paraguay 1-1 tra Cerro Porteno e Ameliano. Nella A-League poker casalingo del Newcastle Jets sul Central Coast Mariners e nella J1 League colpo esterno per Nagoya e Yokohama.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A tre match a partire da Parma-Pisa delle ore 15 quindi Bologna-Roma delle 18 e Verona-Lecce delle 20:45. Nella serie cadetta già in campo Catanzaro-Spezia quindi altri sette incontri. Si gioca anche il Lega Pro girone A oltre che campionato Primavera 1 e 2 e Serie A femminile con ben tre incontri alle ore 12:30. In Europa ricordiamo in particolare Arsenal-Newcastlel delle 18:30 in Premier League e in FA Cup troviamo alle 18:15 Manchester City-Southampton. Si gioca anche in Bundesliga, Ligue 1 e Liga con la trasferta del Barcellona con il Getafe delle 16:15.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Estudiantes Rio Cuarto2 - Rosario 1-2 (Finale)

Lanus - Central Cordoba 0-0 (Finale)

Platense - San Lorenzo 0-1 (Finale)

Racing Club - Barracas Central 1-1 (Finale)

Estudiantes - Talleres Cordoba 22:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Tirol - Ried 17:00

Wolfsberger - Grazer 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Leuven - Charleroi 16:00

Genk - St. Liege 18:15

Westerlo - Anversa 20:45



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente - Universitario de Vinto 2-1 (Finale)

Nacional Potosi - GV San Jose 21:00

Academia del Balompie - Blooming 23:15



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Calera - Coquimbo 1-2 (Finale)

A. Italiano - Limache 2-2 (Finale)

Nublense - O'Higgins 21:00



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Bucaramanga - Jaguares de Cordoba 21:00

Pereira - Atl. Nacional 23:00



CROAZIA: HNL

Slaven Belupo - Vukovar 1991 16:00

Osijek - Lok. Zagreb 18:15



ECUADOR: LIGA PRO

Mushuc Runa - Dep. Cuenca 18:45

Ind. del Valle - Leones del Norte 21:10



EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Haras El Hodood - Wadi Degla 16:00



FRANCIA: LIGUE 1

Lione - Auxerre 15:00

Angers - PSG 19:00

Tolosa - Monaco 21:05



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Hertha - Kiel 0-0 (*)

Karlsruher - Hannover 0-1 (*)

Munster - Bielefeld 1-3 (*)

Darmstadt - Elversberg 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Augusta - Francoforte 15:30

Colonia - Leverkusen 15:30

Heidenheim - St. Pauli 15:30

Magonza - Bayern 15:30

Wolfsburg - Monchengladbach 15:30

Amburgo - Hoffenheim 18:30



GIAPPONE: J1 LEAGUE

Okayama - Avispa Fukuoka 2-0 (Finale)

Shimizu - Nagoya 0-2 (Finale)

Urawa - Yokohama M. 2-3 (Finale)

Kawasaki - Chiba 2-1 (Finale)

Hiroshima - C-Osaka 2-1 (Finale)

V-Varen Nagasaki - G-Osaka 1-1 (Rigori)



GRECIA: SUPER LEAGUE 2 - GRUPPO RETROCESSIONE

Athens Kallithea - PAE Chania 14:00

Ilioupoli - PAE Egaleo 14:00

Panargiakos - Ellas Syrou 14:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Charlton - Hull 0-0 (*)

Middlesbrough - Watford 1-0 (*)

West Brom - Ipswich 0-0 (*)

Birmingham - Bristol City 16:00

Norwich - Swansea 16:00

Oxford Utd - Sheffield Wed 16:00

QPR - Derby 16:00

Sheffield Utd - Preston 16:00

Stoke - Portsmouth 16:00



INGHILTERRA: FA CUP

Manchester City - Southampton 18:15



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Fulham - Aston Villa 0-0 (*)

Liverpool - Crystal Palace 16:00

West Ham - Everton 16:00

Wolves - Tottenham 16:00

Arsenal - Newcastle 18:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cesena U20 - Sassuolo U20 11:00SRF

Napoli U20 - Inter U20 11:00SRF

Roma U20 - Juventus U20 13:00SRF

Parma U20 - Cremonese U20 15:00

Torino U20 - Atalanta U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Benevento U19 - Spezia U19 1-0 (Finale)

Lecco U19 - Südtirol U19 2-1 (Finale)

Ternana U19 - Empoli U19 1-4 (Finale)

Entella U19 - Reggiana U19 14:30

Brescia U19 - Como U19 15:00

Modena U19 - Sampdoria U19 15:00

Monopoli U19 - Avellino U19 15:00

Padova U19 - AlbinoLeffe U19 15:00

Palermo U19 - Catanzaro U19 15:00

Pro Vercelli U19 - Renate U19 15:00

Salernitana U19 - Cosenza U19 15:00

Venezia U19 - Cittadella U19 15:00

Vicenza U19 - Udinese U19 15:00

Crotone U19 - Bari U19 15:30

Pisa U19 - Perugia U19 15:30



ITALIA: SERIE A

Parma - Pisa 15:00

Bologna - Roma 18:00

Verona - Lecce 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D - Parma D 0-0 (*)

Juventus D - Roma D 0-0 (*)

Lazio D - Sassuolo D 0-2 (*)

Milan D - Napoli D 15:00

Genoa D - Inter D 18:00



ITALIA: SERIE B

Catanzaro - Spezia 1-1 (*)

Entella - Padova 15:00

Frosinone - Carrarese 15:00

Pescara - Juve Stabia 15:00

Reggiana - Palermo 15:00

Südtirol - Mantova 15:00

Venezia - Empoli 17:15

Cesena - Sampdoria 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Alcione Milano - AlbinoLeffe 20:30

Arzignano - Pro Vercelli 20:30

Cittadella - Giana Erminio 20:30

Dolomiti Bellunesi - Trento 20:30

Inter U23 - Brescia 20:30

Lumezzane - Virtus Verona 20:30

Ospitaletto - Novara 20:30

Pergolettese - Lecco 20:30

Renate - Pro Patria 20:30

Triestina - L.R. Vicenza 20:30



K LEAGUE 1SUD COREA:

Gangwon - Seoul 1-2 (Finale)

Bucheon - Gimcheon Sangmu 0-2 (Finale)

Incheon - Jeju SK 1-0 (Finale)



MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir - Tanger 17:00

COD Meknes - Difaa El Jadidi 19:00

Union Touarga - Safi 19:00

Kawkab Marrakech - Wydad AC 21:00



OLANDA: EREDIVISIE

Feyenoord - Groningen 16:30

Heerenveen - Sittard 18:45

Breda - Ajax 20:00

Twente - Nijmegen 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - Ameliano 1-1 (Finale)

Sp. Luqueno - Sportivo Trinidense 22:45



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Moquegua - FC Cajamarca 20:00

Comerciantes Unidos - Sporting Cristal 22:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela - Nacional 16:30

Benfica - Moreirense 19:00

Guimaraes - Rio Ave 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - Otelul 14:00



ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj - U. Cluj 19:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

FK Rostov - Orenburg 0-0 (*)

Samara - Lok. Mosca 16:00

Kazan - CSKA Mosca 18:30



SPAGNA: LALIGA

Alaves - Maiorca 14:00

Getafe - Barcellona 16:15

Valencia - Girona 18:30

Atl. Madrid - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Valladolid - Real Sociedad B 16:15

Burgos CF - La Coruna 18:30

Malaga - Castellon 21:00



SVEZIA: SUPERETTAN

Öster - Östersund 0-0 (*)

Falkenberg - Sundsvall 15:00

Nordic United - Sandviken 17:00

Örebro - Norrby 17:00



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Gaziantep 0-0 (*)

Kayserispor - Rizespor 16:00

Goztepe - Antalyaspor 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Rukh Lviv - Karpaty Lviv 17:00



UNGHERIA: NB I.

Kisvarda - DVTK 14:30

Puskas Academy - Ujpest 17:00

Nyiregyhaza - Zalaegerszeg 19:30

